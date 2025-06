Doppio torneo in memoria di Cristian Zanolla, il papà: “Mio figlio vive nonostante l’ingiustizia”

Sono trascorsi ormai quasi due anni da quel tragico 20 luglio 2023, ma resta sempre più vivo che mai il ricordo di Cristian Zanolla, il giovane di appena 22 anni, di Arcole (Vr), rimasto incolpevole vittima di un incidente stradale successo a San Bonifacio lungo la Regionale 38 “Porciliana”: il ragazzo era trasportato su una moto che è stata travolta da un furgone il cui conducente ha mancato la precedenza. Una tragedia che ha scosso tutto il Veronese e il Vicentino e gettato nella disperazione i suoi familiari.

Già lo scorso anno, in occasione del primo anniversario del dramma, i genitori e la sorella di Cristian avevano deciso di rendere omaggio al loro caro e di mantenerne acceso il ricordo nel modo più vicino al mondo del ragazzo, attraverso quel calcio che era la sua grande passione, praticato fin dall’età di dieci anni nei settori giovanili di diverse società calcistiche della zona, tra cui Arcole, Sambonifacese e Belfiorese, facendo tutta la trafila sino agli Juniores. C’era voluto poco per ottenere la disponibilità dei tanti ragazzi, ex compagni di squadra e amici che nel corso degli anni hanno giocato con il ventiduenne, una quarantina, che il 20 luglio 2024, al campo sportivo comunale di Gambellara, hanno dato vita al primo torneo di calcetto in memoria di Cristian Zanolla: un pomeriggio di partite tra le quattro squadre in lizza conclusosi in serata con le premiazioni ed un momento conviviale.

L’intenzione dei suoi cari, che per tutte le dolorose questioni legate all’incidente sono stati assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., era quella di far diventare l’iniziativa un appuntamento fisso e così è stato: il prossimo 20 luglio, dalle ore 15, sempre nella stessa location, si svolgerà la seconda edizione del quadrangolare. Non solo, ci sarà un ulteriore evento: il 14 e 15 giugno, sabato e domenica, sempre al campo sportivo di Gambellara, dalle 9 del mattino, la locale società di calcio ripropone il “Memorial Cristian Zanolla”, un torneo per la categoria Esordienti, anni 2012-13, giunto anch’esso alla seconda edizione, dedicato al giovane e il cui ricavato darà devoluto in beneficenza: “Sono tutte belle iniziative che dimostrano quanto mio figlio fosse ben voluto e quanto abbia lasciato di buono, che aiutano noi familiari ad andare avanti – spiega papà Adriano, alludendo alla pena assai esigua patteggiata dal conducente de furgone – perché non è facile continuare la nostra vita senza di lui, e che stemperano anche l’estrema delusione che abbiamo ricevuto da quella che dovrebbe essere la giustizia.

Questa persona è uscita dall’area di cantiere Tav per immettersi sulla Regionale 38 senza rispettare lo Stop, mancando la precedenza alla moto dove viaggiava mio figlio e per di più girando sinistra laddove vigeva l’obbligo di svolta a destra, ma nonostante queste gravi e fatali violazioni se l’è cavata con una condanna a otto mesi e sei mesi di sospensione della patente. Vale così poco una giovane vita spezzata in questo modo? Nelle aule di tribunale, dietro al giudice, campeggia la scritta la legge è uguale per tutti: non mi sembra però che sia stato così”.

