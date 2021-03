Europei Under 21, Italia sprecona: è 1-1 con la Repubblica Ceca

Diciamo che la quadratura del cerchio ancora non è stata trovata per l’Under 21. Gli azzurrini, in una partita nervosa, pareggiano con la Repubblica Ceca nel primo appuntamento della fase a gironi degli Europei.

Le speranze erano tutte nella rete segnata al 31’ da Gianluca Scamacca, ma poi la dea bendata fa lo sgambetto a Maggiore, autore di uno sfortunato autogol 70’. Ad aggiungerci il carico da novanta arriva l’espulsione di Tonali all’84° e il secondo giallo per Marchizza nel recupero.

Dunque percorso tutto in salita per i virgulti di Nicolato, che sabato se la vedranno con un avversario decisamente ostico, ovvero la Spagna, che si è imposta 3-0 sulla Slovenia.

Dopo un inizio rocambolesco quando all’11’ Carnesecchi sventa l’incursione di Lingr, Patrick Cutrone e compagni cominciano a crescere ed è proprio il capitano a mettere in moto al 31’, l’azione del vantaggio. Scamacca, si lascia alle spalle Jedlicka con una finta e insacca il pallone in una porta sguarnita, ennesima conferma di un ottimo periodo di forma sancito dalle due reti di venerdì scorso a Parma in campionato.

Esaltati dall’azione e dal buon movimento del gruppo, l’Italia sembra padrona del gioco e gli azzurrini sfiorano il raddoppio, ancora con Scamacca, che al 60’ come in un contrappasso, da posizione ravvicinata manca la rete che, probabilmente avrebbe sigillato il match.

E come si sa gol mancato gol subito e anche l’Italia non sfugge alla legge della sorte e così al 70’, su una punizione di Karabec dalla tre quarti, lo spezzino Maggiore colpisce di testa il pallone, che prende la direzione sbagliata e spiazza Carnesecchi.

Nel finale i ragazzi di Nicolato presi più dalla delusione che dalla logica, tentano la risalita, che si interrompe con l’espulsione di Tonali, all’84’. Un pestone ai danni di Sasinka gli costano il rosso, inevitabile, visto che il fallo avviene proprio sotto gli occhi dell’assistente dell’arbitro. Azzurrini in 10, ma si apre uno spiraglio durante il recupero e Marco Sala sfiora il vantaggio. Speranze che si spengono definitivamente al 94′, quando a ridosso del triplice fischio, la compagine azzurra perde un altro pezzo. Si tratta di Marchizza, il rosso arriva dopo il doppio giallo per lui, che era stato già ammonito nella ripresa.

Risultato deludente per l’Italia, non solo per l’1-1 finale, ma anche perché sabato, contro i campionissimi della Spagna, non ci saranno per squalifica i due espulsi in questo match.

Questa sera in campo scende invece la Nazionale maggiore alle 20:45. L’Italia a Parma dovrà vedersela con l’Irlanda del Nord per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar. Secondo Mr. Macini è proprio questo il match più delicato per gli Azzurri.