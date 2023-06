Europei Under 21: riscatto Italia, Svizzera al tappeto

Dopo l’esordio shock contro la Francia causa arbitraggio e mancanza di Var e goal line technology, l’Italia di mister Nicolato si rialza. Nella seconda partita del girone D degli Europei Under 21 in corso tra Georgia e Romania, gli azzurrini a Cluj battono 3-2 la Svizzera tornando in lizza per la qualificazione ai quarti di finale. Va detto, però, che la nostra Nazionale in questo match ha viaggiato sulle montagne russe: dal 3-0 del primo tempo, al 3-2 finale con annesso spavento causa assalto elvetico.

I marcatori della sfida. Dopo la falsa partenza, questa era una gara da dentro o fuori. Dunque, successo fondamentale per gli azzurrini che, come detto, si portano sul triplo vantaggio nei primi 45 minuti grazie alle reti di Pirola, Gnonto e Parisi. Ripresa all’insegna dell’inatteso black-out italiano; e così i gol di Imeri e Amdouni fanno soffrire l’Italia fino all’ultimo secondo del recupero.

Per quanto fatto vedere nella prima frazione di gioco, è stata la migliore Italia dell’ultimo biennio. Bel gioco e belle giocate già sfoggiate nella partita contro i transalpini persa solo per le penalizzanti decisioni dell’arbitro olandese Lindhout. Sul 3-0, però, i ragazzi del c.t. Paolo Nicolato staccano la spina e dopo 2 minuti segna Imeri. Al 52′ Amdouni accorcia ulteriormente. Per fortuna gli azzurrini resistono agli attacchi svizzeri tornando in corsa per la qualificazione alla seconda fase del torneo continentale.

La situazione del gruppo a un turno dal termine. Nell’altra sfida, la Francia batte 1-0 la Norvegia e adesso la classifica recita:Francia 6 punti, Italia e Svizzera 3, Norvegia 0. Ricordiamo che passano le prime due del raggruppamento e che a parità di punti vale lo scontro diretto prima della differenza reti. Si deciderà tutto nelle ultime due partite in programma mercoledì 28 giugno alle 20.45: Francia-Svizzera e Italia-Norvegia. Agli azzurrini potrebbe bastare anche un pareggio contro gli scandinavi per volare ai quarti di finale. Quei quarti in cui ci sarà la tecnologia. Dopo il disastro di Italia-Francia, il tardivo ravvedimento UEFA.