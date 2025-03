16 marzo, torna la domenica ecologica con la Stravicenza, Viacqua e la navetta Svt per le ville

Manca poco alla domenica ecologica prevista il 16 marzo. Tanti gli eventi in programma a Vicenza, alcuni dei quali organizzati in collaborazione tra Comune e Viacqua. Torneranno anche le visite alle ville, con Svt che metterà a disposizione una navetta straordinaria che porterà a due passi da Villa Valmarana ai Nani e Villa La Rotonda. Previsto poi il blocco del traffico esteso, dovuto alla concomitanza con l’evento sportivo “Stravicenza10 – Trofeo Banca delle Terre Venete”.

“Abbiamo voluto offrire un servizio aggiuntivo e del tutto nuovo per chi parteciperà alle iniziative della domenica ecologica nella zona delle ville che presentano scarsità di parcheggi e difficoltà nel raggiungimento – spiega l’assessore all’ambiente Sara Baldinato, in merito all’iniziativa dei bus aggiuntivi di Svt -. Ricordo anche le biciclette messe a disposizione da Ridemovi, in via Bertolo, con codice sconto del 50 per cento, per chi vorrà raggiungere le ville pedalando. Come Comune abbiamo dunque fatto il possibile per consentire ai cittadini di lasciare a casa l’auto durante questa domenica, dando comunque la possibilità di spostarsi agevolmente in città”.

La navetta per Villa ai Nani e Villa La Rotonda

La possibilità di visitare Villa Valmarana ai Nani e Villa La Rotonda, sarà dunque incentivata e agevolata dall’iniziativa organizzata in collaborazione tra Comune e Svt che, per l’occasione, attiverà una navetta straordinaria che porterà dal centro cittadino alle ville, al solo costo del biglietto di 1.70 euro, valido per l’intera giornata e su tutte le linee, navetta speciale inclusa. La navetta, dalle 14 alle 18.30, con corse previste ogni 30 minuti, partirà dunque dalla stazione dei bus del centro, per arrivare alla fermata provvisoria all’incrocio con via della Rotonda. Il percorso previsto è il seguente: Stazione, viale Venezia, via Eretenio, contra’ Santi Apostoli, ponte San Paolo, fermata Basilica, contra’ Piancoli, contra’ Barche, contra’ Piarda, viale Margherita, borgo Berga, riviera Berica, fermata codice 3320 per villa ai Nani (accesso da via Tiepolo), fermata provvisoria all’intersezione con via della Rotonda, inversione di marcia nella rotatoria della tangenziale, riviera Berica, fermata codice 3670 per ritorno da villa Nani / villa La Rotonda, via Risorgimento, via Venezia, viale Milano, via Ippodromo, via Milano, stazione.

Villa Valmarana ai Nani, grazie ai fondi Pnrr legati ai parchi e ai giardini storici, si presenterà completa anche del bosco, aperto per la prima volta dopo 300 anni. Il biglietto ai residenti a Vicenza e Provincia sarà scontato come segue: tutta la villa bosco incluso da 12 euro a 10 euro; il bosco solo da 6 euro a 4 euro. Gratuità ai disabili; bambini fino agli 11 anni – ma per il solo bosco almeno un adulto ogni 2 bambini; accompagnatore gruppi oltre le 15 persone e le guide. In quel giorno saranno anche aperte le porte della Scuderia, di solito privata, da vedere dall’esterno. Visita guidata alle 10.30 (sarà, come di consueto, solo Palazzina e Foresteria); per il parco la visita è libera. Il costo della visita guidata è di 5 euro, oltre al costo del biglietto, per tutti (anche i bambini).

Saranno inoltre aperte villa Gazzotti, con visite guidate a cura del Lions Clun Vicenza-Riviera Berica alle 11 e alle 16, e villa Ghislanzoni Curti, via San Cristoforo 73 (Bertesina) con visita guidata dall’esperto arboricoltore Stefano Farronato al parco storico e alla serra di Villa Ghislanzoni Curti, alla scoperta dei profumi e dei colori della Primavera. Orari la Mattina alle 10 primo turno, mattina 11.30, secondo turno pomeriggio ore 15, terzo turno. Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) 3487045244 o claudia@villaghislanzoni.it.

Per la domenica ecologica Svt offrirà poi il potenziamento delle corse da Park Stadio ogni 12 minuti dalle 14.30 alle 20.30 (invece che ogni 24 minuti); attivazione delle corse da Park Cricoli ogni 20 minuti, biglietto valido tutta la giornata: un biglietto obliterato il giorno 16/03 sarà valido tutta la giornata; il nucleo familiare che utilizzerà i servizi di centrobus pagherà per tutta la giornata solo i 2.90 di parcheggio.

RideMovi offre invece la presenza di una flotta bici in via Bertolo per favorire l’accesso ciclabile a Villa ai Nani, e un’offerta agli utenti uno sconto del 50 per cento per l’acquisto del Daily Pass. Gli utenti troveranno l’offerta già scontata direttamente in “offerte” nell’app. Verrà creata una notifica visualizzata una volta aperta l’app per informazione della promozione.

Gli eventi

Tante iniziative con Viacqua, organizzate in occasione della Giornata mondiale dell’acqua: dallo spettacolo al “Stand up Ecology! Ridere per natura” al Teatro Comunale di Vicenza alla la mostra “Tracce di futuri” a palazzo Cordellina; senza dimenticare ovviamente l’attesissima nuova edizione della Stravicenza.