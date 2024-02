F1, è ufficiale: Hamilton in Ferrari dal Mondiale 2025

Lewis Hamilton lascerà la Mercedes alla fine della stagione 2024 per passare, nel 2025, alla Ferrari e affiancare Charles Leclerc sostituendo Carlos Sainz. Avrà un contratto pluriennale.“Ho trascorso 11 anni meravigliosi qui, la Mercedes fa parte della mia vita da quando avevo 13 anni e andare via è stata una delle decisioni più difficili da prendere ma è giunto il momento di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l’incredibile supporto della mia famiglia Mercedes, in particolare di Totò per la sua amicizia e leadership e voglio finire alla grande insieme, quindi darò tutto in questa stagione”.

Il team principal Toto Wolff gli ha fatto eco: “Il rapporto con Lewis è diventato il più vincente che lo sport abbia mai visto considerando la coppia squadra-pilota, ed è qualcosa a cui possiamo guardare indietro con orgoglio. Tuttavia sapevamo che la nostra partnership prima o poi sarebbe giunta alla fine in modo naturale: quel giorno è arrivato. Accettiamo la sua decisione di cercare una nuova sfida, per ora abbiamo ancora una stagione da percorrere e siamo concentrati sulle corse per un grande 2024”.

Lewis Hamilton in Mercedes ha vinto sei titoli mondiali in Formula 1: 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. Sin qui ha disputato 332 Gran Premi con 103 vittorie, 197 podi, 104 pole position e un totale di 4639,5 punti conquistati.

Dopo l'ufficialità della Ferrari è arrivato anche il messaggio di Carlos Sainz, che verrà sostituito alla fine del 2024 da Hamilton: “Facendo seguito alle notizie di oggi, io e la Ferrari non continueremo insieme alla fine del 2024. Ma abbiamo ancora una lunga stagione davanti e darò tutto per la squadra e tifosi. Annuncerò le notizie sul mio futuro quando sarà il momento”.