F1, GP Canada: inarrestabile Verstappen, vince a Montreal davanti a Sainz. Leclerc rimonta: è 5°

Magistrale Max Verstappen: l'olandese vince il GP del Canada davanti a Carlos Sainz e fugge in classifica. Per lui è l'ennesima vittoria, la sesta su nove gare. Non una passeggiata per il pilota della Red Bull, soprattutto nel finale, quando è comparsa la safety car per via dell’incidente patito dall’Alpha Tauri di Tsunoda, che ha riportato lo spagnolo alle sue spalle. L'olandese ha resistito però agli attacchi del ferrarista, trionfando a Montreal proprio davanti alla rossa dello spagnolo e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Il britannico è riuscito finalmente a piegare il compagno di squadra George Russell, quarto con l'altra Freccia d'Argento. Dietro di lui un super Charles Leclerc, partito 19° e autore di una rimonta pazzesca.

In top 10 anche Ocon e Alonso, seguiti dalle due Alfa Romeo di Bottas e Zhou e dall'Aston Martin di Stroll. Gara complicata per Vettel (12°) e le due McLaren di Ricciardo (11°) e Norris (15°), mentre la Red Bull di Perez è stata costretta al ritiro dopo pochi giri a causa di un problema tecnico.

Peccato per Sainz, la vittoria sembrava veramente a portata di mano, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi alla gara perfetta dell'iridato Verstappen. Il ferrarista è comunque soddisfatto per il risultato ottenuto: “È stata una gara incredibile – ha detto – ho spinto tanto e ho dato tutto. Ci ho provato in qualsiasi modo, ma non avevo modo di superarlo”.

E' lo stesso Verstappen a confessare, a fine gara, di aver temuto la Ferrari dello spagnolo: “La Safety Car non ha aiutato perché la Ferrari è stata davvero veloce ed è stata difficile. Molto entusiasmante, Sainz ha dato tutto e anche io” le parole dell'olandese, che con la vittoria canadese, allunga in classifica generale.