F1: Perez beffa le Ferrari. Pole davanti a Leclerc e Sainz

Il monegasco della Red Bull quindi scatterà dall’esterno della prima fila. La prima pole di Perez è arrivata (ed è comunque record) al 215 esimo GP di una carriera iniziata undici anni fa, al GP d’Australia del 27 marzo 2011 con la Sauber, allora motorizzata Ferrari: Sergio è stato all’epoca uno dei primi prodotti del vivaio della Ferrari Driver Academy.

Ferrari e Red Bull anche in seconda fila: terzo tempo per Carlos Sainz (+0.202), quarto Max Verstappen (+0.261). Dalla terza fila prenderanno il via Esteban Ocon e George Russell con l’unica Mercedes approdata alla fase decisiva. Lewis Hamilton si è fermato al termine del Q1: il sette volte iridato guadagna due posizioni in griglia per il forfait di Mick Schumacher a causa del suo incidente a cinque minuti dalla fine del Q2 e per la penalizzazione di Ricciardo colpevole di aver ostacolato Ocon.

La Ferrari. Si conservano ottime chances di fare il bis del successo del GP del Bahrein. Sempre un passo dietro a Leclerc nelle prove libere, Sainz è alle spalle del monegasco anche sulla griglia ma ha dato l’impressione di essersi avvicinato al rendimento-top di Charles e la gara potrebbe raccontare una storia diversa da quella di Sakhir. Le aspettative dei due ferraristi dovranno però tenere in conto Perez ma anche Verstappen. Al netto dell’incognita affidabilità della RB18, la caccia ai tre gradini del podio sembra fortemente circoscritta al quartetto di piloti di Ferrari e Red Bull.

Il Gran Premio di Arabia Saudita, seconda prova del Mondiale di F1, prenderà il via oggi alle ore 19.00 italiane.