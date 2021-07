Federica Pellegrini chiude al settimo posto la sua ultima finale olimpica. Burdisso bronzo nei 200 farfalla

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Niente da fare per Federica Pellegrini. La stella del nuoto italiano, e non solo, chiude settima la sua ultima finale olimpica, alla veneranda età di 33 anni e con un CV di tutto rispetto. Non che ci fosse da parte sua, come lei stessa aveva confessato, l’ambizione e la speranza di arrivare a medaglia ed aveva semplicemente dichiarato: “Me la godrò fino in fondo”. E così ha fatto.

L’addio alla gare in maniera molto serena e consapevole: “Sono proprio contenta” ha detto la Pellegrini alla fine della gara, “È stata la finale più serena che io abbia mai vissuto. Sapevo che posticipo avrebbe cambiato le carte in tavola ma è stato così per tutti i ‘grandi’. Penso sia il momento e il modo giusto perché più importante di una finale olimpica non c’è niente. Sono in pace. Non mi andava di chiudere la mia carriera solo perché avevano rinviato i Giochi di un anno”.

La nottata olimpica ha portato altre gioie, ma anche qualche delusione. Sempre nel nuoto, Simona Quadarella non è andata oltre il quinto posto nei 1500 stile libero, stesso piazzamento della 4×200 maschile. La medaglia è arrivata da Federico Burdisso, bronzo nei 200 farfalla, e Alessandro Miressi è in finale nei 100 stile libero. Nel tennis, Camila Giorgi è stata eliminata ai quarti dall’ucraina Svitolina, mentre Irma Testa, nella boxe femminile, è già almeno medaglia di bronzo, dopo aver conquistato la semifinale. Prossima avversaria la filippina Petecio.