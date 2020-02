Filippo Ganna: è oro mondiale

L’azzurro Filippo Ganna conquista l’oro nella finale dell’inseguimento individuale maschile contro lo statunitense Ashton Lambie nei Mondiali di ciclismo su pista a Berlino. La prova di Ganna è stata notevole.

L’azzurro sfreccia diventa il primo italiano nella storia a vincere per quattro volte il mondiale nell’inseguimento individuale. Ganna si prende l’oro nella finale con il tempo di 4:03.875 battendo in finale lo statunitense Ashton Lambie, gara in controllo per il classe ’96 di Verbania che dopo il record nel mondo nelle qualifiche abbassa il ritmo ma riesce comunque a prevalere.

Il francese campione europeo in carica Corentin Ermenault si aggiudica il bronzo. Quarto posto finale per il giovane Jonathan Milan, 19 anni.

Nella corsa a punti maschile Michele Scartezzini chiude nono al termine di una buona gara. Vince il neozelandese Strong, argento allo spagnolo Mora Vedri e bronzo per l’olandese Eefting.

Nelle quattro prove dell’omnium femminile, Letizia Paternoster, 20 anni, ha lottato fino all’ultimo sprint per conquistare il suo secondo argento mondiale nell’omnium dopo quello del 2019, battuta solo dalla giapponese Kajihara. Bronzo alla polacca Pikulik.

Quinta nello scratch, 9ª nella ‘tempo race’, la trentina è arrivata 2ª nella gara a eliminazione e ha vinto la corsa a punti finale. Da oggi tocca a Elia Viviani, in gara nell’omnium e domani nel Madison.