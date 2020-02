Coronavirus, la situazione a 7 giorni dai primi contagi in Veneto: 151 casi, 95 asintomatici

A una settimana esatta dalla diffusione dei primi casi di infezione da coronavirus, i dati diffusi nella serata di ieri contano 151 casi complessivi positivi al contagio nella Regione Veneto, quasi due terzi dei quali risultano senza sintomi di malattia (95). Si possono considerare a tutti gli effetti pazienti in cura invece in 42, di cui 33 in ricovero nei reparti di malattie infettive e 9 in terapia intensiva, considerati quindi in gravi condizioni di salute. Come noto, sono 2 le vittime, decedute venerdì scorso all’ospedale di Schiavonia (il 78enne di Vo’) e lunedì all’ospedale di Treviso (76enne di Paese).

Tra i focolai individuati nelle province di Padova, Treviso, Venezia e recentemente Vicenza provincia il principale cluster si è registrato a Vo’, l’unica zona rossa in Veneto, con 70 casi. A seguire Treviso con 23, buona parte dei quali personale ospedaliero venuto a contatto con l’anziana deceduta, a seguire il centro di Venezia (10), Limena a ridosso di Padova con 9, Mirano con 5 formalmente anche Vicenza con 3, distribuiti nel Bassovicentino ad Agugliaro e Campiglia dei Berici (due donne di 32 e 38 anni) e Chiampo (uomo, 37).

Un nuovo bollettino da parte di Ulss 7 Pedemontana (nessun caso rilevato finora nei due distretti che fanno capo ai poli sanitari di Santorso, Asiago e Bassano del Grappa) e Ulss 8 Berico è atteso nelle prossime ore.