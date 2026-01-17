Fiorentina: è morto il presidente Rocco Commisso

Aveva 76 anni. Lo comunica la società viola in un comunicato pubblicato“Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato Presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”.

“‘Chiamatemi Rocco’ aveva semplicemente detto a tutti, con la sua straordinaria empatia. Ed è sempre stato vicino a Firenze e ai fiorentini, nella quotidianità e anche nel periodo più difficile dell’emergenza Covid quando la campagna ‘Forza e Cuore’ ha destinato ingenti donazioni agli ospedali cittadini. Il Rocco B. Commisso Viola Park, la casa della Fiorentina, vivrà per sempre – si legge ancora nella nota – portando il suo nome. Un segno indelebile dell’affetto e della voglia di guardare al futuro dei giovani. Proprio i ‘suoi’ ragazzi che sono cresciuti nel vivaio, conquistando trofei giovanili e proseguendo il proprio percorso nelle prime squadre maschili e femminili della Fiorentina. Sotto la sua guida la Fiorentina ha raggiunto due finali di Conference League e una finale di Coppa Italia”.

Nato il 25 novembre 1949 a Marina di Gioiosa Ionica, in Calabria, Commisso si trasferisce a 12 anni negli Stati Uniti per raggiungere il padre. Ha fondato Mediacom nel 1995 con l’obiettivo di acquisire e rilanciare sistemi via cavo nelle comunità più piccole e meno servite del Paese. Da sempre appassionato di calcio, il 10 gennaio 2017 acquista la quota di maggioranza dei New York Cosmos, poi acquisiti nel 2025 da North Jersey Pro Soccer (la famiglia Commisso mantiene una quota di minoranza nel club). Dal 2019 è il proprietario della Fiorentina.

Numerosi i messaggi di cordoglio e tra questi quello su X dei New York Cosmos rendono omaggio al presidente: “Rendiamo omaggio alla vita di Rocco B. Commisso, un leader appassionato che ha dedicato la sua vita al calcio e al futuro di questo sport in questo Paese. Rocco ha lottato per il meglio del calcio americano, credendo nella crescita di questo sport, nell’importanza della comunità e nel potere dei club di ispirare le prossime generazioni. I New York Cosmos esprimono le loro più sentite condoglianze alla moglie Catherine, ai figli Giuseppe e Marisa, alla sua famiglia allargata e a tutti coloro le cui vite sono state toccate da Rocco”.