Formula 1: a Imola, prima fila tutta Mercedes. Bottas beffa Hamilton

A Imola per il Gran Premio dell’Emilia Romagna, ancora una pole Mercedes. Stavolta la centra Valtteri Bottas beffando il suo compagno di squadra Lewis Hamilton. Per la Ferrari solo il settimo posto di Leclerc. Dunque, un’altra doppietta per le “Frecce nere” in qualifica, con il finlandese che precede il campione del mondo per soli 97 millesimi. Poi Verstappen e un ottimo Gasly. Il monegasco della rossa partirà dalla quarta fila. Nuova delusione invece per Vettel eliminato in Q2.

La Mercedes pertanto continua imperterrita verso il record della conquista di tutte le pole stagionali. Se nei prossimi quattro appuntamenti le monoposto della Casa di Stoccarda, dovessero riuscire a partire davanti a tutti, lo straordinario primato mai stabilito prima diventerà realtà. E il record è sicuramente alla portata delle Mercedes visto che anche oggi non c’è stata storia con gli avversari. Queste W11 sembrano adattarsi al primo colpo a tutte le piste.

Pole numero 15 in carriera per Bottas. Il finlandese ha tirato fuori gli artigli al momento giusto. Ora deve confermarsi in partenza e in gara, visto che nelle ultime uscite non è stato proprio impeccabile. Inoltre, Hamilton vorrà rifarsi. Dietro alle due “Frecce nere”, il solito Max Verstappen su Red Bull e un sempre più scatenato Pierre Gasly con l’AlphaTauri. Il pilota francese è in un periodo di forma eccezionale e festeggia alla grande il rinnovo contrattuale per il 2021 annunciato pochi giorni fa.

Gli altri piazzamenti. Gasly è riuscito a mettersi alle spalle: la Renault di Ricciardo, la Red Bull di Alexander Albon e la Ferrari di Charles Leclerc. Il “piccolo principe” di Montecarlo domani scatterà dalla quarta fila dopo aver fatto segnare il settimo tempo. Nuova delusione invece per l’altro ferrarista Sebastian Vettel, eliminato in Q2 con il 13° crono.