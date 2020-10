Scontro a tre auto sulla provinciale. Una finisce nel fossato, soccorsa una donna ferita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altro incidente sulle strade del Vicentino da segnalare in questo inizio di fine settimana, con tre automobili coinvolte in uno scontro andato in scena poco prima di mezzogiorno sulla strada provinciale 246, in territorio di Cornedo.

Le dinamiche della collisione multipla non sono ancora note dopo l’intervento di vigili del fuoco a supporto delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto di strada in zona di Cereda. A rimanere seriamente ferita una donna, al volante dell’unica vettura finita fuori della carreggiata.

Nel fossato adiacente alla strada che collega le località del nord-ovest della provincia infatti si è conclusa la corsa di una Volkswagen Polo, da dove l’automobilista è stata estratta con l’aiuto dei pompieri giunti dal distaccamento di Arzignano. Una volta messa in salvo, la stessa è stata affidata alle cure dell’èquipe sanitaria giunta dall’ospedale San Lorenzo, che ha poi trasportato la ferita al pronto soccorso. Non correrebbe pericolo di vita, ma saranno necessari accertamenti per assegnare una prognosi compatibile di guarigione.

Gli altri occupanti die due veicoli colpiti di striscio sono usciti illesi dall’incidente odierno, probabilmente causato da una manovra di svolta ma con responsabilità tutte da attribuire. Dopo lo scontro avvenuto nel tratto che corrisponde a via Verlaldo e il termine delle operazioni di soccorso dell’unica automobilista che ha patito le conseguenze dello scontro, si è ripristinata la circolazione rimasta quasi del tutto paralizzata per poco meno di un’ora. Sul posto gli agenti di polizia locale del consorzio Valle Agno.