Formula 1, in Belgio un’altra doppietta McLaren: vince Piastri, podio per Leclerc

Scuderia color papaya sempre più padrona del Mondiale 2025 di Formula 1. La McLaren cala una splendida doppietta anche a Spa in una gara condizionata dalla pioggia. Oscar Piastri si prende il Gran Premio del Belgio precedendo il compagno di squadra Lando Norris, scattato dalla pole position. Per l’australiano, leader della classifica piloti, è decisivo il sorpasso centrato ai danni del compagno di squadra nelle battute iniziali del GP. Poi è stato bravo a tenerlo a distanza fino alla bandiera a scacchi, dopo aver optato per una scelta-gomme diversa al pit stop: gomma media per Piastri, hard per Norris.

Stati d’animo differenti in casa McLaren. Il pilota britannico si rammarica per quel sorpasso subito e non centra il classico non c’è due senza tre, visto che era reduce da due vittorie consecutive. Mentre, per l’australiano, che non vinceva da inizio giugno a Barcellona, si tratta del sesto successo stagionale, l’ottavo in carriera: come lo stesso Norris e il ferrarista Charles Leclerc che a Spa si prende un bel terzo posto. Il monegasco è bravissimo a respingere dall’inizio alla fine gli attacchi del campione del mondo Max Verstappen. Il pilota Red Bull chiude pertanto ai piedi del podio.

Il battibecco di Leclerc con il box del Cavallino Rampante. Fa notizia il piccolo diverbio via radio tra Charles e il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi in un momento delicato della corsa. Leclerc ha detto “leave me alone”, “lasciami fare”. Ha avuto ragione lui alla luce del buon piazzamento finale. Ricordiamo che questa tredicesima tappa del Mondiale ha preso il via con rolling start, ovvero: quattro giri dietro alla Safety Car a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul circuito. Tutto questo con lo start che è arrivato con un’ora e venti minuti di ritardo rispetto all’orario previsto per la partenza.

Gli altri piazzamenti finali del GP del Belgio. George Russell su Mercedes chiude la top five davanti ad Alexander Albon con la Williams e al ferrarista Lewis Hamilton. Bella la rimonta del campione inglese: scattato dal fondo causa pessime qualifiche, trae il massimo vantaggio dal passaggio dalla gomma intermedia alla slick, prima di tutti gli altri, e chiude settimo. Gara d’attacco ma senza punti per Andrea Kimi Antonelli con l’altra Mercedes; l’italiano come Lewis è scattato dal fondo della griglia, però, nonostante alcuni buoni sorpassi, non è riuscito ad andare oltre la sedicesima posizione. Prossima tappa: domenica 3 agosto in Ungheria.