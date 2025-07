Questione dazi: accordo raggiunto tra Stati Uniti e Unione Europea

Dalla Scozia è arrivata la bella notizia tanto attesa:. Il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, hanno raggiuntonel vertice andato in scena in terra scozzese. Su alcuni beni definiti “strategici” la tariffa doganale sarà dello 0%. Parliamo di: aeromobili, alcuni prodotti agricoli e materie prime essenziali. Restano però da chiarire alcuni punti oscuri riguardanti vino, alcol, superalcolici, acciaio e alluminio.

Le parole di The Donald. Trump al termine del summit con la leader della Commissione europea ha detto: “Non cambierà nulla. Abbiamo raggiunto un accordo che è imponente e su cui abbiamo lavorato per mesi. L’Ue effettuerà 600 miliardi di dollari in investimenti negli Usa. Inoltre, l’Unione Europea acquisterà 750 miliardi di dollari di energia e armi”.

Il commento della von der Leyen e della premier Giorgia Meloni. La numero uno della Commissione Ue ha dichiarato: “Sono state trattative difficili, ma siamo giunti a una buona conclusione. Abbiamo anche concordato dazi ‘zero per zero’ su una serie di prodotti strategici”. Mentre, la premier dall’Etiopia, dove si trova in visita ufficiale, a caldo, ha dichiarato: “Considero positivo che ci sia un accordo, ma se non vedo i dettagli non sono in grado di giudicare nel meglio”.

In attesa di approfondimenti, le forze governative di centrodestra esultano all’unisono. In una nota congiunta, infatti, Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e i due vicepremier Tajani (Forza Italia) e Salvini (Lega), scrivono: “La soluzione negoziata sui dazi è un risultato a cui le Istituzioni europee e gli Stati membri, inclusa l’Italia, hanno lavorato con grande impegno e facendo squadra comune, evitando di cadere nella trappola di chi chiedeva di alimentare uno scontro frontale tra le due sponde dell’Atlantico”.