Formula 1, Verstappen scatenato: terza vittoria di fila e allungo in classifica su Hamilton. Nuova delusione Ferrari

. L’olandese volante infatti cala il bis e dopo quello di Stiria si prende anche il Gran Premio d’Austria.

Completano il podio: Bottas con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Solo quarto Lewis Hamilton; 10 secondi di penalità per Perez con l’altra Red Bull (il messicano chiude 6°). Ancora una volta male le Ferrari dopo le disastrose qualifiche del sabato: Sainz 5°, mentre Leclerc non va oltre l’ottava posizione.

Un successo, quello di Verstappen, fondamentale anche in chiave lotta per il titolo iridato. Hamilton infatti perde punti importanti e Max allunga. Adesso il pilota Red Bull è al comando con 182 punti contro i 150 del britannico, fresco di rinnovo di contratto con la Mercedes fino al 2023.

Numeri importanti per Verstappen alla sua terza vittoria di fila, la quinta in questo 2021. E giustamente i tifosi austriaci e quelli “orange” presenti in massa, esultano. La gara infatti è andata in scena davanti a 100mila spettatori che salutano l’en plein del 23enne olandese: pole, giro veloce e trionfo finale.

Altri piloti che hanno chiuso la corsa andando a punti. Settimo posto per Ricciardo su McLaren, 9° Gasly con l’Alpha Tauri. Decimo l’inossidabile Fernando Alonso che lotta come un leone con George Russell e su Alpine si aggiudica il duello per il decimo posto. Ora pausa più lunga per il “Circus”; si torna in pista il 18 luglio a Silverstone per il GP di Gran Bretagna.