FPF, l’UEFA prepara multe per Juve e Milan. Restrizioni al mercato di Inter e Roma

Juventus, Milan, Inter e Roma potrebbero finire nei guai dopo che l’UEFA ha esaminato i risultati finanziari dell’ultimo triennio delle quattro squadre italiane. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare le sanzioni disciplinari che però, a quanto pare, non darebbero troppi grattacapi. Le sanzioni, dunque, potrebbero essere di natura economica: 3 milioni per la Juventus e 2 per il Milan, intanto. Ma attenzione al 2023, perché secondo fonti informate potrebbero arrivare anche restrizioni sul mercato.

A tremare, comunque, non è solo il calcio italiano. Anche Paris Saint Germain, Marsiglia, Monaco, Barcellona, Arsenal, Besiktas e una decina di altri club potrebbero andare incontro allo stesso trattamento. Per ora niente sembra deciso. Anche se le violazioni alle norme sul Fair Play Finanziario sarebbero già state riconosciute. Comunque andrà, a subire la pena peggiore potrebbe il PSG. I francesi pagheranno una multa da circa 10 milioni di euro. Mentre Roma e Inter trattano un “Settlement Agreement” che porterà sanzioni economiche, sì, ma anche l’obbligo di chiudere in attivo il saldo dei trasferimenti della stagione.

La UEFA avrebbe scelto però di non infierire sui club già colpiti dalle perdite dovute alla pandemia da Covid. Si ricordano, in particolare, la chiusura degli stadi e la fuga degli sponsor; ma anche il crollo del mercato dei trasferimenti. Per questo potrebbe essere raggiunto un accordo che accontenti tutte le parti. Un accordo che sarà discusso con tutta probabilità domani (25 agosto) in Turchia, a Istanbul, in occasione dei sorteggi della fase a gironi della prossima Champions League. Non si parlerà solo di calcio, dunque, ma anche di economia. Anche se calcio ed economia sono ormai la stessa cosa.