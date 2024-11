Genoa, colpo di scena: esonerato Gilardino. Arriva Vieira

. Per prendere il suo posto in panchina è pronto. L'ex attaccante l’allenatore era arrivato all'ombra della lanterna nella stagione 2022/2023, con il Genoa in Serie B e lontano dai primi posti. Sostituì il tedesco Alexander Blessin e riuscì a riportare subito in Serie A la squadra. Poi, alla prima stagione nella massima serie, aveva ottenuto una salvezza tranquilla con cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato.

A pagare però è un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, col Genoa che fin qui ha ottenuto 10 punti frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Un bottino amaro ma che è figlio anche di una campagna di cessioni che ha portato agli addii, tra gli altri, del portiere Martinez passato all’Inter, di Retegui all’Atalanta e Gudmundsson alla Fiorentina. L’inizio di campionato – il pari in casa con l’Inter e la vittoria a Monza – aveva illuso i tifosi. Il Genoa ha poi incontrato difficoltà, complice anche la serie notevole di infortunati. È arrivato Mario Balotelli da poche settimane, ma per ora l'attaccante non ha avuto modo di contribuire alla causa. Anzi, si è presentato con due cartellini gialli rimediati in due partite. Starà al nuovo allenatore il compito di rimettere subito in riga “Supermario” e la squadra.

Nuovo allenatore che corrisponde al nome di Patrick Vieira. Francese, 48 anni, Vieira è stato un centrocampista che in Italia è arrivato giovanissimo dal Cannes al Milan ma poi si è reso protagonista – dopo nove grandi stagioni con la maglia dell’Arsenal – soprattutto con Juve e Inter. Campione del mondo con la Francia nel 1998 e campione d’Europa con i Bleus nel 2000, finora in carriera ha allenato le giovanili del Manchester City, l'ultimo club dove ha giocato. Poi, rimanendo nell’ambito del City Group, ha allenato il New York City, quindi il Nizza, e una stagione e mezza in Premier il Crystal Palace. La sua ultima stagione in panchina è stata l’anno scorso con lo Strasburgo. Ora la nuova avventura.