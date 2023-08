Gigi Buffon si ritira: il portierone saluta il calcio giocato

Gianluigi Buffon dice basta:All'età di 45 anni, infatti, l'ex portiere della Nazionale azzurra ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato, con l'annuncio ufficiale che verrà dato nelle prossime ore. Prima dovrà incontrare il Parma, sua attuale squadra, per rescindere anticipatamente il contratto che lo lega ai Ducali fino al 2024.

Una decisione, quella di Buffon, presa dopo mesi di riflessione e dopo una lunga vacanza per schiarirsi le idee: l'ormai ex estremo difensore non lascerà comunque i campi di calcio dato che è già pronto ad affrontare una nuova avventura con la Nazionale Italiana, per la quale diventerà capo delegazione. Roberto Mancini dunque lo aspetta dopo che Gigio ha maturato una decisione non facile, viste anche le tante sirene arabe, che lo hanno tentato fino all'ultimo. Ma la carta d'identità parla chiaro e la scelta di dire basta era nell'aria già da un po' di tempo.

Questo il suo palmares in tanti anni di carriera: 28 stagioni da protagonista, di cui 8 con la maglia gialloblù, 19 con quella della Juventus ed una con quella del Paris Saint Germain. Un portiere che è storia del calcio italiano e non solo e che ha alzato anche la Coppa del Mondo, conquistata nel 2006, collezionando inoltre una sfilza di record. Buffon ad oggi è il calciatore con più presenze nella storia della Serie A, quello ad averla vinta più volte (ben 10) ed è il portiere con la più lunga striscia d'imbattibilità della storia del massimo campionato (974 minuti).