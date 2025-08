Tornitura del legno, baccalà in piazza, sagra della sopressa e camminata dell’uva: ecco gli eventi di agosto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

“Tempus fugit“, dicevano i latini. Non esiste espressione migliore per dar voce a quel senso di stupore al pensiero che luglio si è già concluso. Meno sorprendente è il fatto che, anche per tutto agosto, il territorio proporrà numerose attività a cui prendere parte e tanti luoghi da visitare e vivere. Come al solito, Radio Eco Vicentino apporta il suo piccolo contributo nella scelta delle iniziative alle quali partecipare. Gianni Manuel e Martina Polelli infatti, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto degli eventi agostani più interessanti in programma in provincia di Vicenza.

Sabato 30 agosto, a Vicenza, “La porta d’acqua” darà l’opportunità di vivere un viaggio unico nel tempo e nello spazio, che unirà idealmente la città di oggi con le sue controparti medievale e rinascimentale. In quel di Schio invece, domenica 31 agosto, nell’ambito della rassegna “Fuoribosco“, “Sulle ruote del Novegno” offrirà l’occasione di trascorrere una giornata tra boschi, pascoli e panorami d’alta quota.



Doppio appuntamento a Caltrano in occasione della “Festa della montagna“: domani, 2 agosto, avrà luogo la terza edizione di “Su e zo per le malghe“; domenica 3 agosto, invece, sarà la volta della 42° marcia delle malghe. In quel di Marostica, da venerdì 22 a domenica 24 agosto, si terrà la Sagra di San Bortolo.

A Treschè Conca di Roana, nella suggestiva cornice di Forte Corbin, domani 2 agosto l’incontro con il tornitore Andrea Gagnolato porterà alla scoperta della storia della tornitura del legno. In quel di Gallio, venerdì 8 agosto, “Baccalà in piazza” sarà il punto di ritrovo per tutti gli amanti della cucina veneta.

Da domani a lunedì 4 agosto, ad Altissimo, l’appuntamento è con la “Festa dell’estate“. In quel di Chiampo, da giovedì 14 a domenica 17 agosto, si terrà la tradizionale Sagra dell’Assunta. A Valli del Pasubio, da venerdì 8 a venerdì 15 agosto, torna la Sagra della Sopressa, che quest’anno giunge alla sua 56° edizione.

Ad Arsiero, fino a sabato 30 agosto, appuntamento con il ricco programma di eventi della rassegna “Agosto arsierese“. A Sarcedo, domenica 17 agosto, avrà luogo la 19° camminata dell’uva.

In quel di Valdastico, da sabato 9 a domenica 10 agosto e poi ancora venerdì 15 agosto, torna a riproporsi il tradizionale cartellone di eventi in occasione della rassegna “Agosto a S. Pietro“. Camporovere di Roana infine, giovedì 21 agosto, farà da sfondo all’escursione “Animali e stelle in una notte d’estate“.

