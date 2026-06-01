Gli 80 anni della Repubblica, un compito per ciascuno di noi

A rendere quel passaggio unico fu il suo carattere insieme pacifico e radicale. Piero Calamandrei colse quel tratto con una frase che ancora oggi conserva forza e precisione: “Mai nella storia è avvenuto, né mai ancora avverrà che una repubblica sia stata proclamata per libera scelta di popolo mentre era ancora sul trono il Re”. Non nacque dunque semplicemente un nuovo ordinamento; nacque un’assunzione di responsabilità collettiva dentro un Paese uscito dalla guerra, dalla dittatura e da una lacerazione morale prima ancora che politica. Per questo la Repubblica italiana non è mai stata solo un assetto istituzionale: è stata, fin dall’inizio, un compito. La Costituzione ne custodisce il profilo più alto. L’Italia è “una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”: la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede doveri inderogabili di solidarietà, afferma la pari dignità sociale e affida alle istituzioni il compito di rimuovere gli ostacoli economici e sociali che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti. Riconosce il diritto al lavoro, tutela le minoranze linguistiche, garantisce la libertà religiosa e la libertà di manifestazione del pensiero, e ricorda infine che i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

È da qui che bisogna ripartire, perché ottant’anni dopo la tentazione più comoda sarebbe quella di confondere la Repubblica con la sua celebrazione. Invece il punto è un altro: misurare quanto di quella promessa sia diventato realtà e quanto resti ancora, per usare le parole dello stesso Calamandrei, in parte una realtà e in parte ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Il primo banco di prova resta il lavoro. La Costituzione ha scelto di porlo all’origine stessa della vita repubblicana, e non in modo retorico, ma come criterio di dignità civile e di partecipazione. È la ragione per cui il lavoro nero non rappresenta soltanto una patologia economica o un illecito da reprimere: è una ferita costituzionale. Lo dimostrano i numeri più recenti. Secondo l’Istat, nel 2023 l’economia non osservata ha raggiunto 217,5 miliardi di euro, pari al 10,2 per cento del Pil, e le unità di lavoro irregolari sono state 3 milioni e 132mila, in aumento rispetto all’anno precedente.

Ma a volte i numeri non bastano e la realtà si impone con l’evidenza di un fatto. È accaduto pochi giorni fa, proprio nel Vicentino. Un lavoratore di 56 anni, cittadino indiano regolarmente presente in Italia, è stato trovato ferito e sanguinante in strada, vicino all’ospedale di Bassano del Grappa, dopo un infortunio avvenuto mentre lavorava senza contratto in un’azienda agricola di Schiavon. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe stato caricato in auto dai datori di lavoro e poi abbandonato in strada invece di essere immediatamente soccorso. In quella scena – un uomo lasciato a pochi metri da un luogo di cura – c’è più di un reato. C’è la fotografia estrema di che cosa accade quando il lavoro perde volto, nome, protezione, e il lavoratore viene ridotto a materia d’uso. Finché serve, esiste; quando si rompe, si occulta.