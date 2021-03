Giudice sportivo: Lazio-Torino saltata per Covid va recuperata. Spostata ancora Juventus-Napoli

Ogni tanto la logica prevale anche nel calcio. Rispetto a chi prevedeva, nel segno del protocollo anti-Covid, l'ennesima guerra di ricorsi in stile Juventus-Napoli, la questione Lazio-Torino finisce con una decisione logica del giudice sportivo. Niente 3-0 a tavolino in favore dei biancocelesti e a danno dei granata che non si presentarono perchè fermati dalla Asl di competenza che impose la quarantena al club.

La partita valida per la 25° giornata è stata ufficialmente rinviata e, quindi, dovrà essere giocata. D'altronde, la precedente sentenza del Collegio di garanzia del Coni su Juve-Napoli fa giurisprudenza in tal senso. Era nella logica delle cose e così è stato.

La scelta del giudice sportivo. Gerardo Mastrandrea dunque ha deciso di non comminare alcuna sanzione al Toro impossibilitato a partire per Roma, causa troppi casi di coronavirus tra calciatori e membri dello staff. Ora spetta alla Lega di A trovare una data utile per recuperare questo match.

Nonostante tutto, e nonostante l'imminente processo per la questione tamponi, nuova caduta di stile della Lazio. Duro infatti il commento dei biancocelesti attraverso il portavoce Roberto Rao: "Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo e agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni". Senza parole.

In tutto questo, il precedente in questione, Juventus Napoli, non trova pace. In modo alquanto strano dobbiamo dire, la Lega Calcio di Serie A su richiesta di Juventus e Napoli ha disposto il rinvio a mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle 18.45 del recupero valido per il 3° turno di campionato.



Gara non disputata lo scorso 4 ottobre, e rinviata a mercoledì 17 marzo dopo il pronunciamento del Coni che ribaltò le sentenze Federali di condanna nei confronti dei partenopei. Diciamo che nella scelta hanno inciso anche le tv a pagamento visto che mercoledì 17 sono in programma alcune partite di Champions League tra cui Bayern Monaco-Lazio. Lo sappiamo, essendo la principale fonte di introiti per i club, nel calcio comanda la televisione.