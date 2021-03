Serie B, big match per il Vicenza: sfida contro l’Empoli

Nel tardo pomeriggio di sabato 13 marzo, il Lanerossi Vicenza scenderà nuovamente in campo: presso lo stadio Menti, infatti, i biancorossi ospiteranno l’Empoli, squadra “leader” di questa serie B.

Il Lane viene dalla seconda vittoria consecutiva, conquistata lunedì sul difficile campo del Chievo. Grazie al grande ex Meggiorini e al gol di Rigoni (entrambi su assist di Giacomelli), il Vicenza ha conquistato altri tre punti, allontanandosi così dalla zona retrocessione. Vincere e giocare bene sono due fattori imprescindibili per la lotta salvezza e, ultimamente, la squadra di Di Carlo sta prendendo la retta via. Con 34 punti in 27 partite, si può (e si deve) continuare a segnare e ad assicurarsi un po’ di tranquillità.

L’Empoli, invece, è la “prima della classe”: 50 punti in 27 gare e, nel complesso, un’ottima visione di gioco. I toscani stanno dando il massimo per assicurarsi sin da subito il passaggio diretto in serie A. All’andata finì 2-2, con il brivido finale del rigore realizzato da Longo. Stasera ci sarà sicuramente da divertirsi, visto il livello della sfida: confrontarsi contro la prima significa “misurarsi” e poter mettere in difficoltà le squadre che comandano “ai piani alti”.

“Dobbiamo dare continuità ai risultati” ha sottolineato mister Di Carlo, ricordando i numerosi alti e bassi delle propria squadra fino a qualche settimana fa. Continuando il momento di forma intrapreso e contenendo gli attacchi dei biancoblu, anche il Vicenza potrebbe essere un avversario non da poco. Sarà curioso, calcio d’inizio alle ore 18.