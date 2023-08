GP Monza, Leclerc: “speriamo in un buon risultato”. Hamilton rinnova con la Mercedes

Sale la temperatura in vista di una delle gare più attese della stagione di Formula 1, il GP d’Italia. A Monza il cannibale Max Verstappen che, con la sua inarrestabile Red Bull proverà ad allungare la scia di vittorie consecutive, mentre gli inseguitori sognano un risultato di prestigio nel Tempio della Velocità. Tra questi in prima fila, almeno nelle intenzioni, c’è la Ferrari, reduce da un complicato weekend in Olanda, ma che a questo giro potrà contare sul fattore campo per cercare il riscatto e regalare qualche soddisfazione al popolo della Rossa che colorerà l’Autodromo di Monza.

In conferenza stampa Charles Leclerc è speranzoso: Monza ”è una gara diversa dalle altre. Guidare la Ferrari è un privilegio e l’affetto c’è ovunque, ma qui… Speriamo di ottenere un buon risultato. Adoro la divisa ‘old style’ che portiamo qui. Il GP precedente? Abbiamo imparato molto, soprattutto sull’ala e abbiamo provato varie soluzioni in termini di assetto e ottenuto delle conferme. La situazione è chiara su ciò che ci manca, la macchina è imprevedibile e a volte dura da guidare con cambi di bilanciamento. E su questo dobbiamo lavorare. Non è una pista come Spa, ma Monza ha delle caratteristiche simili e speriamo di poter lottare per il podio. Darò tutto”.

Fresco di rinnovo con la Mercedes Hamilton ci scherza sù: “Dovrete sopportarmi ancora per un po’…”. Sono ” felice per il rinnovo con un team con il quale ho affrontato un viaggio lunghissimo e abbiamo delle questioni in sospeso per tornare al vertice. Per il futuro serve unità d’intenti, remare nella stessa direzione e costanza per raggiungere gli obiettivi. Non si può essere perfetti, ma la ricerca della perfezione è entusiasmante in F1”. Rinnovo anche per il compagno di squadra Russell.

Poi sul GP di Monza ha detto: “C’è stato un tempo in cui era difficile venire a Monza, negli ultimi anni l’accoglienza è stata sempre bella. Ho tanti bei ricordi, mangiato tanta pizza, pasta, gelato. E i vestiti di alta moda più belli del mondo. Pubblico bellissimo, passione che non è seconda a nessuno”

Domani, venerdì 1 settembre, a partire dalle 13:30 sarà di scena il primo round delle prove libere, alle 17:00 il secondo turno. Sabato sarà la volta delle qualifiche, con la caccia alla pole a partire dalle 16:00. Domenica, semaforo verde alle 15:00.

Intanto la FIA ha emesso una nuova direttiva tecnica, che modificherà ancora una volta il comportamento delle monoposto. La Federazione Internazionale prosegue infatti la sua battaglia alle ali flessibili e per questo la TD018 sarà legata alla necessità di controllare da questo punto di vista il tutto. Per le squadre un cambiamento non da poco che potrebbe portare a rivedere anche i progetti, per evitare penalizzazioni. I disegni dovranno essere consegnati alla FIA entro l’8 settembre, visto che il provvedimento scatterà nel fine-settimana di Singapore, in programma dal 15 al 17 settembre.