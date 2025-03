GP Shanghai: prima pole per Piastri, Ferrari in terza fila. Hamilton trionfa nella Sprint

Lewis Hamilton ha trionfato dalla pole position nella Sprint di Shanghai vincendo la sua prima gara al volante della Ferrari. Il britannico domina la gara breve, lasciandosi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Russell, che precede Leclerc. Settimo Kimi Antonelli, davanti alla McLaren di Lando Norris.

Hamilton ha gestito un momento di difficoltà-gomme nei giri centrali nei confronti del quattro volte campione del mondo olandese che era partito al suo fianco della prima fila ma a tre passaggi dal termine ha subito il sorpasso per il secondo gradino del podio da parte di Oscar Piastri. Fondamentale per la vittoria di Hamilton la possibilità già guadagnata con la mini-pole di ieri, di viaggiare davanti a tutti in aria pulita, limitando l’usura degli pneumatici e costringendo prima Verstappen e poi Piastri a rovinare gli pneumatici nel suo inseguimento in condizioni appunto di aria sporca su un asfalto ad altissimo grip.