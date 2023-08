GP Silverstone bagnato e dolceamaro per Bezzecchi che si prende la pole, ma perde la Sprint

, che si conferma il pilota più in forma del momento. Nonostante il diluvio che si è scatenato sul circuito di Silverstone il riminese riesce a domare gli elementi e tra nuvole d’acqua e visibilità ridottissima si prende la pole in 2:15.359 e nonostante una caduta nel finale, ma senza conseguenze anche se Bezzecchi non nasconde che in queste condizioni si corre “al limite. E’ pericoloso”.

Perdita di aderenza e cadute del resto sono state il filo conduttore della giornata che ha delineato la classifica della gara di domenica. Al fianco di Bezzecchi ci sarà un grande specialista del bagnato ovvero Jack Miller con la sua Ktm. Terza posizione per Alex Marquez, anche lui scivolato subito dopo aver segnato il suo miglior tempo.

Tra le vittime illustri del maltempo spicca Pecco Bagnaia che, caduto a sei minuti dalla fine, è riuscito comunque a blindare la seconda fila e un buon quarto posto precedendo Augusto Fernandez e Luca Marini, nemmeno lui immune da una scivolata.

La pioggia ha invece creato qualche problema di troppo alle Aprilia ufficiali, brillanti sull’asciutto, molto meno performanti su pista bagnata. Vinales chiude ottavo, dodicesimo Aleix Espargarò. Rimasto fuori dalla Q2 Marc Marquez, l’unica moto giapponese entrata nel turno decisivo è stata quella di Franco Morbidelli, protagonista in Q1, e undicesimo in Q2.

Non superano l’esame del Q1 Enea Bastianini e Marc Marquez che paga caro l’incontro ravvicinato in pista con il compagno di squadra Joan Mir che gli è costato i centesimi di secondo necessari per proseguire nelle due qualifiche. In chiusura di quarta fila si rivede il rientrante Pol Espargarò. Miguel Oliveira, Iker Lecuona e Fabio Di Giannantonio partiranno dalla sesta fila, mentre in settima si allineeranno Mir, Raul Fernandez e Takaaki Nakagami. Ottava ed ultima fila per Fabio Quartararo che non riesce a domare la sua Yamaha sull’asfalto scivoloso.

Nella Sprint Bezzecchi cede però lo scettro ad Alex Marquez, che regala una bella vittoria al team Gresini. Scattato dalla pole, il pilota di Rimini non è riuscito a ritrovare il mood brillante delle qualifiche e si è dovuto così accontentare del secondo gradino del podio, avvicinandosi però nel Mondiale a Francesco Bagnaia. Ora sono solo 27 ventisette i punti che distanziano i due piloti. Sul podio insieme a Marquez e Bezzecchi, festeggia anche Maverick Vinales con l’Aprilia. Ai piedi del podio Johann Zarco che beffa nel finale Aleix Espargarò alla guida dell’altra Aprilia factory.