Il punto sul campionato: Inter, un punto per lo scudetto. Lotta Champions apertissima, bagarre salvezza

Napoli, stadio “Diego Armando Maradona”: altra tappa scudetto per l’Inter in occasione del 31° turno di Serie A. Contro i partenopei di Gattuso un punto d’oro per i neroazzurri che però interrompono la striscia di 11 vittorie consecutive. A Fuorigrotta finisce 1-1. Nel primo tempo, un clamoroso pasticcio di Handanovic protagonista di un’autorete, lancia Insigne e compagni. A inizio ripresa rimedia Eriksen, giocatore sempre più centrale nel “progetto Conte” dopo i problemi avuti in passato. Il Milan al Meazza vince 2-1 contro un buon Genoa, rosicchia 2 punti ai cugini che però restano forti di 9 punti di vantaggio a 7 giornate dal termine del campionato.

Giornata dopo giornata si anima la corsa ai posti Champions. Tra i 66 punti del Milan e i 58 della Lazio (5-3 al Benevento), troviamo 5 squadre racchiuse in 8 punti, comprese Juve, Atalanta e Napoli. E non dimentichiamo che la Lazio deve sempre recuperare la partita interna contro il Torino, gara saltata causa Covid e ancora bloccata dai soliti assurdi ricorsi e rimpalli giudiziari. Ma la vittoria del giorno è sicuramente quella dell’Atalanta contro la Juventus. A Bergamo, bianconeri battuti 1-0 dalla Dea e scavalcati in classifica dalla stessa squadra di Gasperini che ora occupa il gradino più basso del podio del campionato alle spalle della capolista Inter e del Milan.

E’ stato un turno importante sul fronte lotta salvezza. Carte rimescolate dopo la 31° giornata di Serie A. Il 2-1 con cui il Torino batte una Roma stanca e piena di riserve, perchè ha già la testa alla semifinale di Europa League, consente ai granata di fare un bel salto in avanti in classifica: agganciate Benevento e Fiorentina in un colpo solo (e il Toro ha una partita in meno). Sanniti sconfitti 5-3 all’Olimpico da una Lazio favorita da un primo tempo horror degli ospiti, dagli episodi e dall’arbitraggio.

Negli anticipi del sabato, Viola battuta 3-1 in casa del Sassuolo. Avanza anche il Cagliari: rocambolesco 4-3 sardo contro un folle Parma (ancora penultimo). Adesso gli isolani sono a -5 dalle tre compagini che hanno 30 punti. Sempre più ultimo e spacciato il Crotone superato per 2-1 allo “Scida” dall’Udinese che adesso vede la salvezza a un passo. Le altre, Genoa e Spezia comprese, lotteranno fino all’ultimo per evitare il terzultimo posto attualmente occupato dal Cagliari. Parma e Crotone sembrano destinate alla B.