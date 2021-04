Pensionata di 86 anni riversa sul pavimento ferita alla testa. Salvata da nipoti e soccorsi

Un’anziana donna di 86 anni è stata soccorso nel primo pomeriggio di domenica a Thiene grazie innanzitutto a due nipoti preoccupati che hanno lanciato la richiesta di aiuto, e poi in virtù dell’intervento immediato di agenti di polizia locale e vigili del fuoco, che hanno sfondato la porta d’ingresso chiusa a chiavi dall’interno trovando la pensionata svenuta a terra.

A ricevere la chiamata è stata la centrale operativa del comando Nord Est Vicentino alle 13.40, attivandosi rapidamente per recarsi in via Nazario Sauro, quartiere del Cappuccini, dove ad attendere c’erano dei parenti in comprensibile ansia per le sorti dell’anziana, che non rispondeva al telefono.

Inoltre, uno di loro si era procurato la copia di emergenza delle chiavi dell’abitazione, trovando però l’ingresso sbarrato, probabilmente per la presenza di quelle originarie nella toppa della serratura. Un segnale inequivocabile che la donna si trovasse all’interno del suo alloggio e, probabilmente, in gravi difficoltà o peggio ancora senza vita.

I pompieri giunti sul posto hanno impiegato un paio di minuti per scardinare la porta blindata dell’appartamento, rinvenendo stesa sul pavimento della cucina l’86enne – A.M.F. le iniziali -, descritta come in stato di semi incoscienza dai soccorritori. Nel frattempo dall’ospedale di Santorso è giunta a Thiene anche un’ambulanza, con il personale sanitario che si dedicato a una prima visita sul posto riscontrando una ferita alla testa, prima di trasferire la vittima al pronto soccorso.

Le circostanze note lasciamo presumere a un probabile malore con conseguente caduta, avvenuta in cucina nelle ore mattutine, oppure la pensionata potrebbe essere inciampata e aver perduto l’equilibrio, sbattendo il capo su un mobile per poi accasciarsi sul pavimento, senza poter chiedere aiuto. In ogni caso è da escludersi la presenza o il concorso di terze persone. Ieri è stato disposto il suo ricovero per accertamenti e monitorarne la ripresa.