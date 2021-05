Inter a un solo punto dallo scudetto. Il Crotone retrocede in Serie B. Milan, rilancio per la Champions

Questo hanno detto i tre anticipi validi per la 34° giornata del massimo campionato di calcio. La squadra di Antonio Conte vince per 2-0 a Crotone e se domenica l’Atalanta non dovesse vincere a Reggio Emilia contro il Sassuolo, lo scudetto numero 19 arriverà a quattro turni dal termine del torneo. Sta dunque per crollare anche ufficialmente la dittatura Juventus. Dopo 9 titoli di fila bianconeri, ecco il tricolore nerazzurro.

Eriksen sempre più al centro del progetto Conte. Dopo i tanti problemi iniziali e tanta panchina, il centrocampista danese è diventato fondamentale per l’Inter. Il tecnico salentino da tempo ha capito come sfruttare le doti di Christian, determinante anche allo “Scida”, stavolta da subentrante. E’ suo infatti al 69′ il gol che spacca la gara in terra di Calabria. In pieno recupero, il raddoppio di Hakimi, altra pedina fondamentale in questa cavalcata scudetto interista. Al Crotone non è servita la cura Cosmi: i pitagorici retrocedono tra i cadetti dopo un solo anno di A.

Torna a sorridere la sponda rossonera del Naviglio. La compagine di Stefano Pioli dà un calcio alla crisi battendo 2-0 il Benevento a San Siro. Sempre più in caduta libera e sempre più terzultimi i giallorossi sanniti. Amaro ritorno a casa per Pippo Inzaghi: lo spettro del ritorno in B aleggia minaccioso sulla cittadina campana. Casa dolce casa invece per il Diavolo in una stagione in cui Ibra e compagni hanno fatto più punti in trasferta che al Meazza. Apre le matcature Calhanoglu dopo 6 minuti di gioco, raddoppia Theo Hernandez al 60′. Ossigeno puro per la corsa Champions milanista.

A Verona un punto d’oro per lo Spezia, prosegue la crisi dell’Hellas. Sette sconfitte nelle ultime otto partite, di cui quattro di fila; a secco di successi al Bentegoi da 5 gare. Scaligeri in vantaggio dopo soli 40″ della ripresa con un colpo di testa di Caicedo. Ma quando il ritorno alla vittoria sembra certo, ecco il pareggio spezzino firmato Saponara all’86’. Un punto che consente alla squadra di Vincenzo Italiano di muovere la classifica in chiave lotta salvezza, anche se la posizione di classifica rimane critica.