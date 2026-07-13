Jannik Sinner re di Wimbledon per la seconda volta: battuto Zverev

il numero uno al mondo trionfa anche in questa edizione e conquista il titoloin rimonta, con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Oltre tre ore e mezza di battaglia, con il tedesco il cui servizio, all’inizio, si è dimostrato micidiale. Con il passare dei game l’altoatesino trova però le contromisure in risposta e riesce a rimontare. Quinto titolo Slam per Sinner, il secondo (consecutivo) a Wimbledon.

La sfida. Il primo set, durato poco più di un’ora, è stato vinto dal tedesco per 7-6: per portarlo a casa è stato necessario il tie-break, finito 9-7 per Zverev. È servito il tie-break anche per assegnare il secondo set (durato anche questo poco più di un’ora): questa volta però ad aggiudicarselo è Sinner con un 7-2. Durante un cambio campo, Zverev ha controllato il livello della glicemia e si è somministrato un’iniezione di insulina: il tennista teutonico, fin dall’infanzia convive con il diabete di tipo 1. Dopo tre ore di partita Sinner ha conquistato il terzo set col punteggio 6-3. Durante il settimo game, Zverev è scivolato a fondo campo ed è rimasto a terra tenendosi il ginocchio. Sinner lo ha raggiunto e lo ha aiutato a rialzarsi, quindi il match è ripreso la partita. Con il quarto set Sinner chiude le danze sul 6-4.

L’azzurro bissa così la vittoria del 2025. Come lui solo altri nove sono riusciti nell’impresa: da Rod Laver a Novak Djokovic, passando per Pete Sampras e Roger Federer. Dall’altra parte della rete c’era l’attuale numero 3 del mondo, che da domani salirà al numero 2 scavalcando Alcaraz: Zverev, alla seconda finale Slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros, inseguiva il primo trionfo sull’erba britannica ma ha dovuto cedere davanti a Sinner.

Le parole di Sinner dopo la vittoria. “Vincere nuovamente è incredibile”, le prime parole dell’altoatesino. Poi subito il pensiero va a Sascha Zverev, avversario di giornata: “Hai ottenuto l’obiettivo di vincere uno Slam a Parigi (il Roland Garros, ndr), questa partita è stata così lottata e sono sicuro che riuscirai a vincere anche Wimbledon. So che un altro tuo obiettivo è diventare numero uno e ci sei molto vicino, dobbiamo stare attenti adesso (ride, ndr)”. “Sono felice per il livello espresso ha proseguito il n.1 Atp-. Ogni giornata qui è stata speciale, sono state due settimane bellissime. Su questi campi i giocatori provano le migliori sensazioni possibili”. “Grazie al mio team e a mia mamma, ho visto che ha lasciato il box un paio di volte…”, dice il n.1 che se la ride e strappa una risata anche alla mamma e tutta la sua squadra.

Zverev ha preso la sconfitta con filosofia. Quando infatti gli è stato chiesto di “condividere le sue emozioni” Zverev si è rivolto direttamente al vincitore di Wimbledon: “Sì, prima di tutto Jannik a dire la verità non mi piaci più di tanto”. Dopo le risate del pubblico e dello stesso Sinner, il tedesco ha proseguito: “Abbiamo perso contro di te nove volte di fila, quindi”. Poi le congratulazioni serie a Jannik: “Hai dimostrato ancora una volta perché sei il miglior giocatore del mondo. È stato un grande onore condividere con te il Centre Court durante il weekend delle finali. Per me è un privilegio essere qui”. “Io e il mio team- ha proseguito Zverev – abbiamo avuto due mesi bellissimi, e a 29 anni ora ci credo, ora posso vincere questo torneo. Ringrazio il pubblico per queste bellissime settimane, siete il motivo per cui sono arrivato in finale. Anche lui ( Sinner) purtroppo tornerà qui. Un onore giocare davanti alle Altezze Reali e a tutti gli altri, e il Royal Box è una cosa speciale. Un onore enorme”, ha concluso Zverev.

Dalla politica, alle aziende, agli sportivi in attività e non. Nei commenti di omaggio a Sinner sul suo proprio profilo tantissimi i post di complimenti: da Coco Gauff, a Luis Figo, passando per Andreas Seppi, Alessia Marcuzzi, Bear Grylls, Jude Bellingham e Sergio Perez, solo per citarne alcuni. Nel Royal Box non solo la principessa Kate che un anno fa era arrivata con la figlia Charlotte, ma anche il marito William, principe di Galles e i figli, con Louis che sogna di fare il raccattapalle. E ancora il Cancelliere Merz, Dustin Hoffman e il principe Michael di Kent

L’azzurro ha adesso 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo n. 2 al mondo dopo i Championships, e 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking: da lunedì sarà numero 9.