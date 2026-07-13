Previsioni 13-16 luglio: anticiclone in estensione fino a mercoledì, poi pressione in calo

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Evoluzione generale

Fino a mercoledì mattina Anticiclone Subtropicale Africano in estensione verso le nostre latitudini; le temperature molto sopra la media e in aumento saranno la caratteristica meteorologica saliente. Da mercoledì pomeriggio pressione in calo, attese varie piogge e diminuzioni delle temperature.

Lunedì 13: cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti nuvoloso, comunque con ampi spazi di sereno almeno fino al mattino.

Precipitazioni: sui monti di pomeriggio probabilità bassa (5-25%) per qualche piovasco/rovescio/temporale, per il resto assenti.

Temperature: in aumento leggero/moderato rispetto a domenica e molto sopra la media.

Venti: in alta montagna moderati/tesi da ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: calmo.

Attendibilità previsione: ottima.

Martedì 14: in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio su rilievi e zone limitrofe a tratti nuvoloso.

Precipitazioni: dal pomeriggio probabilità medio-alta (50-75%) sui monti per piogge diffuse e bassa (5-25%) sulla pedemontana per piogge locali; si tratterà di piovaschi/rovesci/temporali. Per il resto assenti.

Temperature: in aumento leggero/moderato rispetto a lunedì, eccetto diminuzioni anche sensibili laddove piovoso.

Venti: in alta montagna moderati/tesi da nord-ovest, altrove deboli/moderati con direzione variabile.

Mare: Calmo.

Attendibilità previsione: ottima.

Mercoledì 15: in prevalenza poco nuvoloso, verso sera nuvolosità in aumento e delle piogge e partire dai monti. Temperature in aumento fino al pomeriggio, di sera in calo con minime a fine giornata.

Attendibilità previsione: ottima.

Giovedì 16: nuvole, piogge e rasserenamenti con temperature in calo.

Attendibilità previsione: buona.

Previsioni a cura di Arpav

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