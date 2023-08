Jannik Sinner vola in semifinale a Toronto: ora Paul

l’azzurro, numero 7 del seeding, batte in tre set il transalpino Gael Monfils, nel main draw grazie al ranking protetto, con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 24 minuti, ed affronterà nel penultimo atto, programmato non prima dell’1.30 della prossima notte italiana, l'americano Tommy Paul, testa di serie numero 12 e che a sua volta ai quarti ha battuto l’iberico Carlos Alcaraz.

Nel primo set seminano a lungo i servizi: va ai vantaggi soltanto il primo gioco, in cui Sinner tiene il servizio senza concedere palle break. L’unico break point di tutto il parziale lo concede Monfils proprio nel decimo game, quando sul 4-5 va a servire per rimanere in partita: l’azzurro sfrutta l’occasione chiudendo sul 6-4 dopo 46 minuti di gioco.



Nella seconda frazione il primo ad allungare è sempre Sinner, che sfrutta la palla break concessa dal transalpino nel quarto game e scappa sul 3-1. Sembra la fine ma Monfils fa sette punti di fila e centra il 3-3. L’azzurro tiene la battuta nel settimo gioco, ma il transalpino dal 3-4 30-30 vince 10 degli ultimi 11 punti giocati e restituisce il 6-4 in 48 minuti.

La partita decisiva ricalca inizialmente il set precedente, con Sinner che opera il break ai vantaggi nel quarto game, ma questa volta non c’è l’immediato controbreak del transalpino e Sinner vola sul 4-1. Nonostante il francese provi a restare in scia l'azzurro non concede occasioni di rientro e così può andare a chiudere sul 6-3 dopo 50 minuti di gioco, approdando in semifinale.