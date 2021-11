Jorginho sbaglia un rigore al 90′ e la Svizzera stoppa l’Italia

Amarezza azzurra allo stadio Olimpico di Roma. Finisce 1-1 tra Italia e Svizzera nel penultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Nel primo tempo ospiti in vantaggio con un gran gol dell’ex Udinese Widmer al 12′; pareggio di Di Lorenzo al 36′ con un colpo di testa su calcio di punizione.

Nella ripresa più Italia che Svizzera. Ma, gli azzurri si mangiano le mani perchè al 90′ Jorginho sbaglia ancora dal dischetto spedendo in Curva Sud un calcio di rigore assegnato dall’arbitro dopo essere stato richiamato dal Var e aver rivisto al monitor un fallo su Berardi in area elvetica. In Nazionale, terzo errore consecutivo su penalty per il centrocampista del Chelsea.

Italia e Svizzera restano pertanto appaiate con 15 punti al comando del gruppo C. E adesso per il passaggio del turno diventano decisive le ultime dure gare in programma lunedì: Svizzera- Bulgaria e Irlanda del Nord-Italia. L’ItalMancini resta forte di un +2 nella differenza reti (13-2 contro 11-2), anche se sulla carta gli elvetici hanno un compito più facile.

E non basta. Si perchè in caso di ulteriore parità nei gol anche dopo le ultime due gare, sarebbe la Svizzera a qualificarsi direttamente al prossimo campionato del mondo come prima del raggruppamento, avendo segnato un gol in trasferta nella scontro diretto dell’Olimpico rispetto allo 0-0 di Svizzera-Italia. Si tratterebbe davvero di una beffa troppo grossa per i campioni d’Europa, comunque involuti da tempo.