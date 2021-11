Auto si tamponano e finiscono entrambe nel fossato. Ferito uno dei due conducenti

Nuovo incidente stradale con feriti e quindi con necessità di intervento urgente del personale di emergenza oggi nel territorio comunale di Vicenza, accorso in via Aldo Moro in soccorso di due automobilisti finiti fuori strada. L’allarme alla centrale operativa del 118 è scattato alle 13.25 di oggi.

A causare il problema sarebbe stato un tamponamento secondo i primi rilievi, con i vigili del fuoco del comando provinciale berico a intervenire subito e prestare aiuto in particolare all’uomo al volante uscito più malconcio dal “balzo” nel fossato adiacente alla carreggiata.

La persona ferita è stata presa in cura dall’èquipe del Suem 118 di Vicenza, e dopo le prime cure sul posto caricata sull’autolettiga poi partita in direzione ospedale San Bortolo. Il conducente – non sono state rese note le generalità – era in condizioni serie ma comunque non preoccupanti per la sua incolumità: è stato accolto in pronto soccorso e inviato agli specialisti per accertamenti più approfonditi.

Sul posto è giunta anche una pattuglia di polizia locale di Vicenza per i rilievi sull’incidente stradale, causato a quanto sembra da una disattenzione da parte di chi stava alla guida del mezzo che ha provato l’urto, particolarmente violento tanto da provocare la “discesa” nel canale di entrambi i veicoli.