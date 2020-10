La Juventus di Pirlo non riesce a decollare. Il Napoli vince ancora e avanza

La Juventus in campionato stecca ancora: come a Crotone, anche contro il Verona all’Allianz Stadium non va oltre l’1-1. Un gioiello di Kulusevski risponde al gol dell’ex Favilli: 23enne attaccante cresciuto nelle giovanili bianconere prima di farsi le ossa con Ascoli e Genoa. Oggi procede verso la completa maturazione con la maglia dell’Hellas. Nuova tegola sui bianconeri di Andrea Pirlo, che perdono anche Bonucci per infortunio in vista della supersfida di mercoledi prossimo in Champions League contro il Barcellona.

In estate molti media avevano esageratamente parlato di “Pirlolandia”: la realtà è comprensibilmente ben diversa per il tecnico esordiente. Una realtà dura, resa ancora più dura dall’assenza di Cristiano Ronaldo alle prese con il Covid. La speranza è che CR7 possa risultare negativo martedi per averlo in campo il giorno dopo contro il Barça. Intanto, la Vecchia Signora non riesce a decollare dopo 9 scudetti di fila.

Le stecche di Madama. Fallito l’aggancio a Napoli e Sassuolo, fallito anche il sorpasso sull’Inter, mentre il Milan capolista rimane lontano e con la prospettiva di allungare il vantaggio sui campioni d’Italia. Male ancora una volta Bernardeschi, uno dei calciatori italiani più sopravvalutati. Al contrario Kulusevski si conferma un’autentica forza della natura. Juric dal canto suo può essere soddisfatto: il Verona di Torino conferma di stare tornando sui livelli dell’anno scorso.

Benevento: nel derby campano, botta e risposta tra i fratelli Insigne. Il Napoli al Vigorito soffre molto poi riesce a ribaltare le “Streghe”. Assist di Politano e gol vittoria di Petagna, a conferma delle tante frecce all’arco di Gattuso. Tornando ai fratelli Insigne: apre le danze il giallorosso Roberto, risponde l’azzurro Lorenzo con una rete bellissima. Questo Napoli, in un campionato così strano e incerto, può puntare decisamente allo scudetto, soprattutto grazie alla profondità della rosa. Il Benevento di Pippo Inzaghi invece se continua a giocare così può salvarsi senza problemi.

Le altre gare della domenica. Il lunch match conferma l’ottimo momento del Cagliari di Di Francesco che alla Sardegna Arena rifila un 4-2 al Crotone. Ritrova la vittoria la Fiorentina che al Franchi stende 3-2 l’Udinese e mister Iachini in odore di esonero, respira. Lo Spezia a Parma si butta via: i liguri vanno sul 2-0 prima di essere ripresi dai ducali. Il 2-2 per quanto visto in campo soddisfa di più gli emiliani. Completerà il quadro, il match clou di questo turno: il “Monday Night” Milan-Roma, la sfida tra Ibrahimovic e Dzeko.