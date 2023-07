La UEFA esclude la Juventus dalle Coppe: niente Conference, ripescata la Fiorentina

Tutto come previsto e annunciato: per la vicenda plusvalenze la UEFA ha deciso di escludere la Juventus dalle prossime Coppe europee. Quindi, i bianconeri non parteciperanno alla prossima edizione della Conference League a cui si erano qualificati con il 7° posto in campionato dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica comminata a Madama dalla FIGC per lo stesso reato.

Ripescata la Fiorentina che ha chiuso la Serie A 2022-2023 all’ottavo posto. Sarà, dunque, la Viola a rappresentare l’Italia nella terza edizione della Conference dopo le prime due edizioni vinte da Roma e West Ham. Quella Viola beffata proprio dagli Hammers londinesi nella finale del 7 giugno scorso.

La decisione della Federcalcio d’Europa. A 7 mesi di distanza dall’apertura del fascicolo d’inchiesta, è arrivata la sentenza della camera di controllo del Fair Play Finanziario sulle violazioni della Juve in merito al settlement agreement firmato nel mese di agosto di un anno fa. Il club bianconero è stato sanzionato anche con un’ammenda di 20 milioni di euro, di cui 10 con la condizionale; cioè se i bilanci annuali 2023, 2024 e 2025 della Vecchia Signora non saranno conformi ai requisiti UEFA.

I diversi punti di vista di chi tifa Juventus. Questa notizia ovviamente non può far piacere ai tifosi juventini, ma molti di loro la vedono come il minore dei mali; temevano, infatti, un rinvio della sentenza che avrebbe potuto incidere su un’eventuale qualificazione della Juve alla Champions o all’Europa League 2024-2025.

Una sentenza arrivata all’ultimo respiro. I giudici hanno dovuto analizzare migliaia di pagine di documentazione e per questo motivo i lavori si sono prolungati fino all’ultimo termine possibile per far valere la sanzione nella stagione che sta per cominciare e non in quella successiva. Adesso può essere completata la lista delle squadre iscritte al sorteggio dei playoff di Conference League in programma il 7 agosto.