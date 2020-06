L’Uefa ha deciso: Champions ed Europa League si concluderanno con le Final Eight

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ora è ufficiale. La Champions League 2019-2020 sarà assegnata con una Final Eight che si disputerà a Lisbona. La decisione è stata presa dal comitato esecutivo della Uefa. Anche l’Europa League si concluderà con una Final Eight da giocare in Germania.

Dopo il recupero degli ottavi di finale non ancora giocati per l’emergenza coronavirus, la capitale portoghese ospiterà la fase finale della coppa dalle grandi orecchie. Tutte le partite concentrate nella stessa città in due stadi, l’Alvalade e il Da Luz. Barcellona-Napoli e Juventus -Lione potrebbero essere giocate l’8 agosto nella sede prevista, anche se si sta facendo strada l’ipotesi di campo neutro a Porto e Guimaraes. La decisione finale arriverà entro il 15 luglio. Poi ci si sposterà in Portogallo, dove tra il 12 ed il 15 agosto si giocheranno i quarti, poi le semifinali tra il 18 e il 19, finale il 23 agosto.

Niente da fare quindi per Istanbul, sede designata per la finale e che si è tirata indietro vista l’assenza di pubblico. La Champions League tornerà in Turchia nel 2021.

Stesso discorso per l’Europa League, ma si cambia nazione. A partire dal 10 agosto, le Final Eight verranno ospitate in quattro città della Germania: Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia. Inter-Getafe e Roma-Siviglia, uniche sfide di cui non si era disputata nemmeno la gara d’andata, si giocheranno in gara secca in un campo neutro ancora da definire. La finale si giocherà a Colonia il 21 agosto.

La Supercoppa Europea, contro tra le vincitrici dei due tornei europei, infine si terrà a Budapest.