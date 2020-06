Coppia di anziani si schianta contro la cuspide del guardrail: feriti marito e moglie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’auto, forse a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, si schianta contro la cuspide di un guardrail e marito e moglie rimangono feriti.

E’ accaduto a Lonigo intorno alle 13: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Dovaro, lungo la strada provinciale 17, quasi ai confini con Montebello. I pompieri hanno messo in sicurezza la Mercedes classe A, mentre la coppia di coniugi, di 71 e 65 anni era già assistita dal personale sanitario del Suem 118.

I due sono stati trasferiti in ospedale ad Arzignano: le loro condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.