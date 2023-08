Masters 1000 Toronto: Sinner batte Paul in due set e va in finale. Stasera incontra De Minaur

ha vinto 40 partite: più di lui solo Alcaraz e Medvedev. Jannik si è garantito un importante balzo in avanti nella Race verso le ATP Finals di Torino visto che è il n. 4, dietro soltanto ad Alcaraz, Djokovic e Medvedev. Sinner finora: più di lui solo Alcaraz e Medvedev.

– spiega – Sono soddisfatto per come ho reagito a ogni break subito, soprattutto quando ho servito per il match. Sono contento in generale per la partita che ho giocato. De Minaur? Alex è un giocatore incredibile e lo ha dimostrato questa settimana. Ci siamo affrontati tante volte e sappiamo cosa attenderci l'uno dall'altro. Sarà una grande partita”.