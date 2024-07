Matteo Berrettini trionfa nel Torneo Atp 250 di Gstaad

Torna a vincere e a convincere Matteo Berrettini, che nel torneo Atp 250 di Gstaad, in Svizzera, vince in finale contro Quentin Halys con il punteggio di 6-3, 6-1 in un’ora esatta di gioco. Il romano mette in crisi il servizio del francese nel primo set, aumentando i giri del motore (e approfittando degli errori dell’avversario) nel secondo. È il nono titolo in carriera per Berrettini, già vincitore in terra elvetica nel 2018.

Nel primo set, con il punteggio di 5-3 per Berrettini, il match è stato sospeso per pioggia per circa una mezz’ora. Poi il set è stato vinto dall’azzurro per 6-3. Nel secondo Berrettini si è imposto agevolmente per 6-1. Il tennista italiano aveva già vinto a Gstaad nel 2018 mentre nel 2022 era arrivato in finale, dove lo aveva fermato Ruud. Per lui è stata la terza finale stagionale: ha vinto il nono trofeo della carriera, il secondo in stagione dopo Marrakech ad inizio aprile.

La dedica a fine partita di Matteo Berrettini è speciale: “Voglio ringraziare tutti quelli che rendono possibile questo torneo, uno dei migliori 250 nel circuito. Complimenti anche ai ballkids, non se ne trovano tanti di bravi come voi nel circuito – ha detto durante la cerimonia di premiazione -. E ora un ringraziamento per la mia “quasi famiglia”, che hanno viaggiato con me negli ultimi mesi soprattutto quel ragazzo con il cappellino che è uno dei migliori amici. Senza di loro non sarei qui. Il titolo è per lui e per il mio nipotino che dovrebbe nascere domani. Lodovica, che è praticamente come una sorella per me, dovrebbe partorire. Brando, questa è per te”.