Milan, un gol di Giroud contro il Toro vale vittoria e primato in solitaria

Nemmeno il tempo di archiviare la 9° giornata di campionato che è già tempo della 10° valida per un nuovo turno infrasettimanale. Spezzatino al via di martedì con tre partite: un brutto Milan al Meazza batte 1-0 il Torino e vola da solo al comando della classifica di Serie A in attesa di Napoli-Bologna, la Salernitana a Venezia ribalta i lagunari e abbandona momentaneamente l’ultimo posto, in parità il derby ligure Spezia-Genoa.

San Siro: Giroud stende il Torino e il Milan va. Buona prestazione dei granata di Juric, ma è mancata lucidità in attacco per fare male al rimaneggiato Diavolo di Stefano Pioli. Confermata dunque la “legge del Meazza”: 5 vittorie su 5 per i rossoneri tra le mura amiche. Basta una rete dell’attaccante francese che sigla il 4° gol personale in 6 gare disputate. Al Toro, come accaduto in altre uscite, tanti complimenti ma zero punti.

Salernitana, il colpaccio arriva al 95′ con l’ex Schiavone che sbanca Venezia per 2-1 dopo il pari firmato Bonazzoli. Padroni di casa leggeri ma anche sfortunati dopo essere andati in vantaggio al 14′ con Aramu; pagano soprattutto l’espulsione di Ampadu e se vogliamo anche l’errore finale di Romero. Forse un pareggio sarebbe stato più giusto ma i campani del nuovo allenatore Colantuono non hanno rubato nulla centrando tre pesanti punti salvezza in casa di una diretta concorrente.



Derby di Liguria allo stadio Picco: lo Spezia si illude e spreca, il Genoa recupera in extremis. Finisce 1-1. Gara brutta che si accende soltanto al 66′ con l’autogol di Sirigu che porta avanti la compagine di Thiago Motta. Gli spezzini però non riescono a chiudere il match fallendo più volte il raddoppio. E così all’85’ Caicedo conquista un rigore che Criscito trasforma. Il pari fa più comodo al Genoa di Ballardini che spezza una lunga serie negativa e regala ossigeno a una classifica sempre precaria.