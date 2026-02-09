Milano – Cortina 2026, l’Italia conquista 9 medaglie in due giorni

L'Italia agguanta 9 medaglie in due giorni. Un avvio folgorante per l’Italia: il record complessivo di Lillehammer 1994 è distante sole 11 lunghezze con ancora due settimane piene di gare da disputare. Mai nella storia si erano collezionati addirittura 6 podi nella medesima giornata, quella di ieri.

L'Italia è al terzo posto nel medagliere: 1 oro, 2 argenti e 6 bronzi. Solo domenica sono state sei, quattro individuali (Sofia Goggia, Lucia Dalmasso, Dominik Fischnaller e Riccardo Lorello) e due di squadra (la staffetta mista di biathlon e il team event di pattinaggio di figura). Al comando per ora c'è la Norvegia.

Prova superlativa di Matteo Rizzo che regala all'Italia la medaglia di bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura. Serviva una grande prova per mantenere la Georgia alle spalle e ill 27enne di Sesto San Giovanni c'è riuscito: per lui 179.62 punti, la sua migliore prestazione stagionale.

Quattro anni dopo Dominik Fischnaller è di nuovo medaglia di bronzo nello slittino singolo. L'azzurro conferma il terzo posto anche nell'ultima manche, preceduto dal tedesco Max Langenhan (oro, prima medaglia olimpica per lui) e dall'austriaco Jonas Mueller (argento)

La settima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina la conquista Riccardo Lorello, medaglia di BRONZO nei 5000m di pattinaggio di velocità. Nell'ultima batteria nè il francesce Loubineaud nè il canadese Bloemen hanno fatto meglio del tempo dell'azzurro, che festeggia proprio nella “sua” Rho. Oro per il norvegese Eitrem, argento per il ceco Jilek.

Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, il quartetto del biathlon porta a casa uno splendido argento nella staffetta ad Anterselva. Gli azzurri chiudono secondi alle spalle di una inarrestabile Francia. E' la sesta medaglia per l'Italia alle olimpiadi di Milano-Cortina.

Lucia Dalmasso è invece medaglia di Bronzo nello Snowboard. Battuta nel derby azzurro Elisa Caffont.

Sofia Goggia medaglia di bronzo nella discesa libera femminile. L'azzurra chiude al terzo posto nella gara vinta dalla statunitense Breezy Johnson. Nella classifica generale, Laura Pirovano chiude al sesto posto. Decima Federica Brignone e undicesima Nicol Delago.