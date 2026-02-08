Operata a Treviso la sciatrice Usa Vonn dopo l’incidente in libera a Cortina

È stata sottoposta ad intervento chirurgico all’Ospedale di Treviso la sciatrice statunitense Lindsey Vonn, vittima di una terribile caduta questa mattina sulla pista Olympia delle Tofane a Cortina, durante la discesa libera femminile.

Prontamente soccorsa dal personale del Medical Service regionale per i Giochi Olimpici e trasferita in elicottero al Policlinico Codivilla, gestito dall’Ulss 1 Dolomiti, dove sono stati effettuati tutti gli accertamenti diagnostici.

Successivamente è stato disposto il trasferimento all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Qui l’atleta è stata ricoverata e presa in carico da un’équipe multidisciplinare. Nel pomeriggio Lindsey Vonn è stata sottoposta a un intervento chirurgico ortopedico per la stabilizzazione della frattura alla gamba sinistra.

Vonn, 41anni, era tornata a gareggiare l’anno scorso proprio per preparare l’appuntamento olimpico ma si era già fatta male nelle scorse settimane nella discesa di Crans Montana, rimediando la rottura del legamento crociato.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.