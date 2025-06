Mondiale 2026: strada subito in salita per l’ItalSpalletti surclassata dalla Norvegia

Esordio horror per la nostra Nazionale nel girone di qualificazione e strada subito in salita per il campionato del mondo. I ragazzi di Solbakken balzano a 9 punti, mentre gli azzurri andranno a giocare il 9 giugno contro la Moldavia a Reggio Emilia per inseguire il primo successo. Un solo tiro in porta da parte dell’ItalSpalletti: arriva in pieno recupero grazie a un colpo di testa del subentrato Lucca e successiva parata da spiaggia del portiere scandinavo. Gol di Sorloth, Nusa e Haaland; nella ripresa traversa clamorosa colpita da Berg a un passo dal poker.

Il match. La partita, disputata sotto una pioggia battente, ha visto gli azzurri in difficoltà fin dai primi minuti. Nonostante le assenze in difesa, la squadra di Spalletti ha faticato a contenere l’attacco norvegese, con Haaland protagonista assoluto. Il primo gol è arrivato al 15esimo con Alexander Sorloth, seguito al 43esimo da un colpo di testa di Johan Hove. Terza rete di Haaland al 55esimo e punto esclamativo sulla sfida. E ora l’Italia si ritrova in una posizione difficile nel Gruppo I, dove la Norvegia guida la classifica con 6 punti. A Roma contro la Moldavia, il ct dovrà lavorare sulla solidità difensiva e sulla capacità di finalizzare le occasioni per rimettere in carreggiata i suoi.