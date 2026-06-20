Mondiali: il Brasile si ritrova. Gli USA passano il girone

Il Brasile si ritrova, si sbarazza di Haiti 3-0 e vola in testa alla classifica del girone a pari punti nel gruppo C con il Marocco che vince 1-0 contro la Scozia. Nel gruppo D gli Stati Uniti si sbarazzano dell’Australia 2-0 e si qualificano ai 16mi di finale con un turno d’anticipo. Dopo aver perso all’esordio, la Turchia viene sconfitta anche dal Paraguay 1-0 e viene eliminata dal Mondiale.

Girone C. Brasile – Haiti. Il copione della partita sembra quasi scontato: il Brasile attacca e Haiti si difende e utilizza tutti i falli che vengono permessi dall’arbitro, ritrovandosi con un ammonito (Arcus) quasi subito. I verdeoro trovano la combinazione giusta a metà del primo tempo, quando una delle iniziative di Vinicius in mezzo a parecchi difensori sfocia in un tiro respinto dal portiere. Sul rimpallo successivo, l’ultimo a toccare la palla è Matheus Cunha e così il risultato si sblocca. L’attacco brasiliano gira un po’ meglio rispetto all’esordio con il Marocco e Matheus Cunha realizza il 2-0 con un sinistro terra-aria che va a infilarsi all’incrocio. Raphinha poi si fa male e non finisce il primo tempo. Entra Rayan, il più giovane del gruppo che gazie ad un assist di Lucas Paquetà infila il gol del 3-0. ll secondo tempo è gestione del tempo delle energie, il risultato non cambia e Haiti viene eliminata dal torneo.

Scozia – Marocco. La squadra nordafricana batte la Scozia con il gol del suo centravanti Saibari dopo 73 secondi di gioco. Nel Marocco c’è più individualità, più occasioni create, più idee nello sviluppo del gioco mentre per la Scozia il confronto con i singoli è impietoso e la Scozia riesce a chiudere il primo tempo con un paio di mezze opportunità create nei concitati minuti di recupero. Fuoco e fiamme del Marocco anche all’inizio del secondo tempo, con due occasioni chiare nei primi sette minuti. Il risultato non è rappresentativo del netto divario tra le due squadre.

Girone D. Turchia – Paraguay. Montella subito out dal Mondiale e sorprendente vittoria del Paraguay, che ha battuto 1-0 la Turchia nonostante abbia giocato l’intera ripresa in dieci contro 11. Sudamericani subito in vantaggio con Galarza, a segno al 2′. Poi, al termine del primo tempo, la prima espulsione per mano sulla bocca, come prevede il nuovo regolamento: cartellino rosso per il paraguaiano Almiron. Sterili gli attacchi della Turchia, che non è riuscita a trovare il gol del pareggio.

Stati Uniti – Australia. Gli uomini di Pochettino che sono di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d’anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team Usa fa il bis sconfiggendo 2-0 i Socceroos. La rete che sblocca il match arriva su cross dalla destra e Burgess, sotto pressione, beffa il proprio portiere. Siamo all’11’ e gli statunitensi continuano a spingere, con la doppia chance per McKennie e il tentativo di Balogun, senza trovare il bis. Leckie prova a scuotere l’Australia che, però, al 43′ subisce nuovamente gol: azione manovrata e tap-in di Freeman da pochi passi, confermato dal Var. Gli Stati Uniti salgono a quota sei punti e sono certi dei sedicesimi di finale.