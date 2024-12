Mondiali 2026: sorteggiati i 12 gironi. L’Italia attesa dell’esame Nations League a marzo

Sono stati. Grandi novità per questa che sarà la prima rassegna mondiale a 48 squadre, di cui 16 provenienti dall’Uefa., come altre sette nazionali,prima di conoscere le sue avversarie.. Il torneo si giocherà in 16 stadi in altrettante città: 2 in Canada, 3 in Messico e 11 negli Usa. La finale si giocherà il 19 luglio 2026 al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

Per gli azzurri di Spalletti sarà fondamentale la doppia sfida contro la Germania nei quarti di Nations League di marzo. In caso di vittoria contro i tedeschi, l’Italia sarà inserita nel gruppo A, insieme a Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. In caso di ko se la vedrà con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia, nel gruppo I.

Le parole di Luciano Spalletti. Commentando i sorteggi ai microfoni di Rai Sport, il tecnico azzurro non ha dubbi: “è una cosa logica che dovremo vincere contro la Germania, è lo sport che lo vuole. Anche perché, se vinciamo, saremo sicuramente una squadra più forte, fa parte di un processo di crescita. Il resto sono solo calcoli che non si fanno, dobbiamo vincere e basta, e seguire dei principi corretti”. In caso di successo dunque gli azzurri finirebbero nel girone A dove c’è anche la Slovacchia di Calzona, vecchia conoscenza di Luciano Spalletti: “Calzona? Lo conosco bene, è un allenatore moderno, sa come costruire una squadra. Così come conosco Lobotka, calciatore fantastico, sa far girare una squadra intera”.

Le Finals di Nations League si disputeranno a Torino. “Dovremo essere all’altezza della missione che ci è stata consegnata e della nostra tradizione”, ha continuato Spalletti. “Da queste sfide traiamo forze nuove da spendere nelle future partite, dobbiamo arrivare alle qualificazioni con più vittorie possibili, Non si fanno calcoli di nessun genere”.

Le date. I gironi europei da 4 squadre (da A a F) si giocheranno tra il 4 e il 9 settembre 2025, tra il 9 e il 14 ottobre 2025 e tra il 13 e il 18 novembre 2025. I gironi da 5 squadre (da G a L) inizieranno prima, dal 21 al 25 marzo 2025, poi ancora dal 6 al 10 giugno 2025 per poi allinearsi allo stesso calendario dei gruppi da 4.