Mondiali 2026, verso il sorteggio play-off: le possibili avversarie dell’Italia

Vanno in archivio i gironi europei di qualificazione al Mondiale 2026. Hanno staccato il pass per il campionato del mondo, quali vincitrici dei vari raggruppamenti: Germania, Svizzera, Scozia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Austria, Norvegia, Belgio, Inghilterra e Croazia. In tal modo, abbiamo un quadro più chiaro di quello che aspetta l’Italia nei play-off che si disputeranno nella primavera del 2026. Ricordiamo che. Si disputeranno semifinali e finali che decreteranno le ultime quattro Nazionali d’Europa qualificate per i Mondiali previsti l’anno prossimo in Usa, Canada e Messico.

La situazione riguardante gli azzurri di Gattuso in vista dell’urna elvetica. L’Italia, giunta seconda nel Gruppo I alle spalle della Norvegia, al sorteggio sarà testa di serie grazie al ranking Fifa: quindi giocherà in casa la semifinale contro una squadra di quarta fascia. In sostanza, la Nazionale di “Ringhio” pescherà una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia. In prima fascia ci sono anche Danimarca, Turchia e Ucraina che non affronteranno l’Italia nemmeno nelle finali.

Le possibili avversarie della Nazionale azzurra in un’eventuale finale. Per le finali la sede verrà sorteggiata, quindi, non ci sarà protezione per le teste di serie. Se i ragazzi di Gattuso dovessero riuscire a superare il primo turno, in finale play-off sfiderebbero le selezioni inserite in seconda o terza fascia, stabilite sempre secondo il ranking Fifa. In seconda fascia ci sono: Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza fascia, invece, troviamo: Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. Queste ultime 8 squadre si incroceranno nelle semifinali.