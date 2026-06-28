Mondiali: ai sedicesimi sarà Portogallo-Croazia. Inghilterra e Colombia chiudono prime

Gli inglesi battono 2-0 Panama e chiudono al comando il Girone L con 7 punti. I croati liquidano per 2-1 il Ghana e si piazzano al secondo posto con 6 punti. Gli africani arrivano terzi con quattro punti e si qualificano comunque tra le migliori terze. Panama torna a casa da fanalino di coda senza punti all’attivo.

Croazia-Ghana 2-1. Nel primo tempo ghanesi troppo passivi in ossequio al verbo difensivista del ct Queiroz. La Croazia ha decisamente più qualità e fa la partita passando in vantaggio al 31′ con un destro rasoterra dell’interista Sucic. Dopo il gol dei croati, gli africani si svegliano e il calciatore del Manchester City Semenyo sfiora il palo con un diagonale.