Torna l’Anguana Charity Music Festival: unisce musica, solidarietà e comunità

Un festival che cresce insieme al proprio territorio, capace di unire musica, solidarietà, volontariato e comunità. È l’Anguana Charity Music Festival 2026, che dal 9 al 12 luglio 2026 il Parco della Vittoria di Mussolente tornerà a trasformarsi in uno dei principali punti di aggregazione estivi del territorio, ospitando quattro giornate dedicate alla musica, all’intrattenimento, alla promozione del volontariato e alla solidarietà.

L’edizione 2026 si svilupperà all’interno di un’area di oltre 7.500 metri quadrati, completamente dedicata all’accoglienza del pubblico, con area food truck, area beverage, attività per famiglie, associazioni del territorio e momenti di sensibilizzazione sociale.

Il festival è nato dalla volontà di creare un evento capace di lasciare un impatto positivo sul territorio, valorizzando al tempo stesso la solidarietà e il senso di appartenenza alla comunità. Anche quest’anno sosterrà Dynamo Camp, realtà che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche e alle loro famiglie. “Sono entusiasta per la nuova edizione che ci attende tra meno di un mese dell’Anguana Charity Music Festival, un evento che sicuramente saprà far divertire i nostri giovani, ma anche i meno giovani e le famiglie del territorio e non solo. È un’occasione per divertirsi facendo del bene” afferma la sindaca di Mussolente, Ellena Bontorin.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 figurano il potenziamento dell’Area Beverage e la nuova Area Food Truck, che offrirà una selezione di proposte gastronomiche di qualità. Particolare attenzione sarà dedicata anche a bambini e famiglie, grazie al rafforzamento delle iniziative a loro rivolte e alla creazione di un’area dedicata. Il sabato e domenica, dalle 17 alle 19, questo spazio ospiterà attività realizzate in collaborazione con associazioni del territorio. Il sabato sarà protagonista l’associazione Aquerò, con laboratori e attività pensati per i più piccoli. La domenica, invece, un gruppo di volontarie proporrà attività assistite con animali (Aaa), coinvolgendo cani di diverse razze ed età per insegnare ai bambini il corretto approccio agli animali.

Uno spazio sarà inoltre riservato alle associazioni del territorio, che potranno presentare le proprie attività e i propri prodotti attraverso un apposito mercatino. Sarà infine presente un infopoint di Dynamo, a disposizione del pubblico per informazioni e approfondimenti. La direzione artistica, affidata a Valter Biasin in arte “Walterino” e Alessandro De Pieri in arte “Ali Selecta”, proporrà un programma musicale capace di attraversare diversi generi e generazioni, tra la line up di quest’anno ci saranno nomi come Albertino, Mauro Ferrucci, Albert Marzinotto, 90 wonderland, the Cube Guys, Federico Scavo, Nashley, Lokera, Samba Experience e altri, confermando la volontà del festival di soddisfare i generi di quante più persone possibili.

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