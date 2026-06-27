2500 candele e il silenzio: lunedì la fiaccolata per Francesco e Alberto

Mentre a Schio si attende la data dei funerali di don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto, morti nello schianto nella galleria di Malo della Superstrada Pedemontana Veneta, una città intera si prepara a camminare insieme, nel silenzio, illuminata dalla luce di migliaia di candele. Sarà questo lo spirito della fiaccolata in programma lunedì 29 giugno alle ore 21, un momento di raccoglimento e partecipazione che coinvolgerà l’intera comunità.

Per consentire che l’iniziativa si svolga nel modo più ordinato e sicuro possibile, questa mattina si è tenuta presso il comando della Polizia Locale Alto Vicentino una riunione operativa. Durante l’incontro sono stati definiti il percorso, le misure di sicurezza, la gestione della viabilità e gli aspetti logistici.

Il ritrovo è previsto presso Piazza Almerico da Schio alle ore 21, dove inizierà la distribuzione di circa 2.500 candele. La piazza verrà chiusa a partire dalle 20.

Il corteo sarà aperto da torce e da uno striscione e procederà lentamente e in silenzio, come segno di rispetto e di partecipazione.

Il percorso interesserà via Capitano Sella, piazza Rossi, via Battaglione Val Leogra e via San Giovanni Bosco, fino all’ingresso in Oratorio Don Bosco, dove si terrà il momento conclusivo.

“Ci sono momenti nei quali una comunità sceglie di esserci con discrezione, senza bisogno di tante parole. Questa fiaccolata nasce proprio con questo spirito: camminare insieme, nel silenzio, per testimoniare vicinanza e condivisione. Ringrazio la comunità Salesiana, la parrocchia di San Pietro, la polizia locale, le forze dell’ordine, i volontari e tutti coloro che stanno lavorando affinché questo momento possa svolgersi con il rispetto che merita”, dichiara la sindaca Cristina Marigo.

“Rivolgiamo un invito a tutti i cittadini a seguire le indicazioni del personale presente lungo il percorso e a vivere questa fiaccolata con il raccoglimento che la caratterizza. Sarà un gesto semplice, ma capace di esprimere il volto più autentico della nostra comunità: quello della vicinanza e della solidarietà”, aggiunge il vicesindaco, Barbara Corzato.

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